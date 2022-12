Estrela belga anuncia aposentadoria internacional após fracasso na Copa do Mundo – CMIO Esportes

Eden Hazard anunciou sua aposentadoria da seleção da Bélgica após sua decepcionante campanha na Copa do Mundo de 2022 no Catar.

As semifinalistas da Rússia 2018 não conseguiram avançar no grupo, marcando apenas um gol ao vencer o Canadá por 1 a 0, perder por 2 a 0 para o Marrocos e empatar em 0 a 0 com a Croácia.

O atacante do Real Madrid, Hazard, jogou nos três jogos, mas decidiu se afastar da seleção depois que a ‘Geração de Ouro’ que liderou junto com o meio-campista do Manchester City, Kevin De Bruyne, mais uma vez falhou em um grande torneio.

“Uma página virada hoje,” escreveu o jogador de 31 anos no Instagram, para acompanhar uma foto sua comemorando um gol da Bélgica.

“Grato pelo seu amor. Obrigado por seu apoio inigualável. Obrigado por toda essa felicidade compartilhada desde 2008. Decidi encerrar minha carreira internacional. A sucessão está pronta. Vou sentir saudades…,” ele adicionou.

Hazard somou 126 internacionalizações e marcou 33 golos pela Bélgica depois de se estrear contra o Luxemburgo em 2008.

O atacante belga Michy Batshuayi ligou para Hazard “lendário” nos comentários de sua postagem, onde o goleiro Thibaut Courtois deixou um coração de amor e um emoji de lágrimas.

Seu companheiro de equipe no Real Madrid, Vinicius Jr, também o saudou como um “lenda” e o ex-lateral-esquerdo do Los Blancos, Marcelo, escolheu “ídolo” como ex-clube Chelsea disse que era “um dos maiores nomes belgas de todos os tempos.”

O anúncio de Hazard ocorre depois que o técnico Robert Martinez deixou o cargo rapidamente, depois que a Bélgica empatou com os croatas e foi eliminado do Catar 2022.

Desanimado desde que se juntou ao Chelsea em um acordo estimado de £ 150 milhões (US $ 182 milhões) em 2019, Hazard pode deixar o Real Madrid no próximo verão ou de graça em 2024, quando seu contrato expirar após um período devastado por lesões na Espanha.