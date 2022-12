Mbappé em chamas quando a França chega às quartas de final do Qatar 2022 – CMIO Esportes

A estrela do PSG marcou dois gols e deu uma assistência contra a Polônia

A atual campeã França está nas quartas de final da Copa do Mundo no Catar 2022, depois que Kylian Mbappé marcou dois gols na vitória por 3 a 1 sobre a Polônia.

O jovem ampliou sua sequência para 16 gols em suas últimas 14 partidas pelos Les Bleus, com dois gols sensacionais no final do segundo tempo das oitavas de final.

Antes disso, aos 44 minutos, ele encontrou Olivier Giroud com um passe em profundidade, quando o ex-atacante do Arsenal e do Chelsea colocou os homens de Didier Deschamps na frente por 1 a 0.

Giroud superou Thierry Henry com mais gols na história da seleção francesa, mas a noite foi de Mbappé.

Já nos acréscimos, Robert Lewandowski foi autorizado a repetir um pênalti que havia perdido devido a Hugo Lloris estar fora de sua linha.

O capitão polonês marcou pela segunda vez com sorte para fazer o 3-1, mas era tarde demais e provou ser a última ação do jogo.

Graças à vitória, os franceses enfrentarão a Inglaterra ou o Senegal nas quartas de final no sábado.

Os vencedores da Rússia 2018 tiveram a sorte de não ficar para trás para seus adversários no Al-Thumama Stadium, com Lewandowski dando um susto aos 20 minutos com um chute de longa distância de cerca de 30 metros que passou pela trave de Lloris.

Com 38 minutos jogados, houve uma grande confusão na boca do gol, já que a França bloqueou a bola ou a tirou da linha.

Seis minutos depois, os franceses marcaram do nada com o melhor jogador da partida, Mbappé, acertando Giroud com espaço suficiente para correr para a bola e, em seguida, finalizar Wojciech Szczesny com o pé esquerdo, marcando seu 52º gol com as cores da seleção.

Aproximando-se da marca da hora, Giroud teve um chute de cima descartado que teria sido o gol do torneio se tivesse contado.

Faltando um quarto de hora para o fim, Giroud mostrou grande inteligência ao levar marcadores com ele, o que deixou Mbappe em hectares de espaço para que Dembele pudesse dar uma assistência para sua primeira.

No primeiro minuto dos acréscimos, Mbappé pegou a bola de Marcus Thuram na entrada do campo de 18 jardas e cortou para dentro para disparar um tiro certeiro no canto superior.

Com o estrago já feito antes do consolo de Lewandowski, Mbappé abriu dois à frente de seus candidatos mais próximos à Chuteira de Ouro com cinco gols.

Além disso, o jogador de 23 anos também superou seu ídolo Pelé e agora tem mais gols na Copa do Mundo (nove) do que os oito do tricampeão antes dos 24 anos.