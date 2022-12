Razão pela qual a estrela da Inglaterra deixou a Copa do Mundo repentinamente revelada – CMIO Esportes

O ala inglês Raheem Sterling deixou o acampamento da equipe no Catar para retornar ao Reino Unido depois que sua casa foi alvo de invasores armados, foi revelado.

Foi anunciado antes da vitória da Inglaterra por 3 a 0 sobre o Senegal no domingo que Sterling, 27, perderia a partida para lidar com um “assunto de família.”

Mais tarde, descobriu-se que sua casa em Surrey havia sido invadida na noite de sábado em um incidente que deixou o jogador de futebol “abalado” e preocupado com sua família.

De acordo com o Sun, os ladrões teriam roubado £ 300.000 (US$ 370.000) em relógios de luxo da mansão.

Os detalhes de como o ataque se desenrolou não surgiram, embora tenha sido sugerido que a gangue pode ter acreditado que a propriedade estava vazia depois que a parceira de Sterling, Paige Milian, postou imagens de si mesma nas redes sociais no Catar durante a Copa do Mundo.













Inicialmente, foi relatado que Milian e os dois filhos pequenos que ela tem com Sterling estavam na mansão no momento do ataque.

No entanto, uma declaração da polícia de Surrey na segunda-feira contradiz essas afirmações.

“A polícia foi contatada pouco antes das 21h do sábado, 3 de dezembro, depois que os ocupantes da propriedade chegaram em casa e descobriram que vários itens, incluindo joias e relógios, haviam sido roubados”, disse. leia a declaração.

“Inquéritos para estabelecer as circunstâncias estão em andamento e a investigação está em andamento.

“Nenhuma ameaça de violência estava envolvida, pois os itens foram descobertos roubados retrospectivamente. As investigações sobre as circunstâncias estão em andamento”.

O Sun havia citado anteriormente uma fonte dizendo: “Isso foi assustador para [Milian] e obviamente traumático para toda a família.”

“Parece que cerca de £ 300.000 em relógios foram levados. A polícia esteve lá várias horas.”

Falando após a vitória da Inglaterra contra o Senegal no Al Bayt Stadium – que definiu as quartas de final da Copa do Mundo contra a França – o técnico Gareth Southgate disse que o “prioridade” para a estrela do Chelsea, Sterling deveria estar com sua família.

“Vamos apoiar isso e deixar que ele tenha o tempo que precisar”, disse. disse o chefe dos Três Leões.

“Ele está indo para casa. Não quero colocá-lo sob pressão. Às vezes o futebol não é o mais importante, a família deve vir em primeiro lugar.”

Não ficou imediatamente claro se Sterling retornaria ao Catar para a partida da Inglaterra contra a França no Al Bayt Stadium na noite de sábado.

Sterling fez 81 partidas pela Inglaterra desde sua estreia há uma década, marcando 20 vezes.

Ele marcou na vitória da Inglaterra sobre o Irã no Catar, também registrando uma assistência naquele jogo.