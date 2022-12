Proibida estrela do tênis feminino faz nova descoberta em caso de doping – mídia – CMIO Esportes

A ex-número 1 do mundo feminino Simona Halep está buscando uma reunião urgente com as autoridades do tênis depois de descobrir a fonte de seu teste de doping positivo, de acordo com um relatório.

Halep foi suspenso provisoriamente em outubro pela Agência Internacional de Integridade do Tênis (ITIA), que revelou que o romeno havia testado positivo para o medicamento anti-anemia proibido Roxadustat em uma amostra coletada no US Open.

Halep, 31, respondeu prometendo “lutar até o fim para provar que nunca tomei nenhuma substância proibida conscientemente e tenho fé que mais cedo ou mais tarde a verdade virá à tona”.

De acordo com a agência romena ProSport, Halep encomendou uma investigação por especialistas do Laboratoire Antidopage Francais (LADF) como parte de seus esforços para limpar seu nome.













A investigação descobriu que os suplementos nutricionais tomados pelo bicampeão do Grand Slam “fontes acidentais de compostos que excedem os critérios de pureza das substâncias listadas” em seus rótulos.

Segundo o relatório, testes confirmaram a presença mínima de Roxadustat na amostra de urina de Halep coletada no US Open, mas acrescentou que “pesquisas mostram os riscos na linha de produção… e a contaminação dos produtos ingeridos pela Halep.”

Diz-se que Halep solicitou uma audiência de emergência com o ITIA para discutir as descobertas.

Um relatório anterior na Newsweek Romênia sugeriu que Halep estava olhando para a possibilidade de carne contaminada estar por trás de seu teste positivo.

De acordo com o Código da Agência Mundial Antidoping (WADA), Halep pode enfrentar uma suspensão de quatro anos se não conseguir provar sua inocência.

O escândalo de doping é o maior a atingir o tênis desde que a russa Maria Sharapova foi suspensa por 15 meses em 2016, após testar positivo para a substância proibida meldonium.

A cinco vezes vencedora do Grand Slam disse que ela e sua equipe não perceberam que a substância havia sido adicionada à lista de banidos da WADA pouco antes de sua aparição no Aberto da Austrália daquele ano.













Halep passou um total de 64 semanas como número um do mundo durante sua carreira, acumulando mais de $ 40 milhões em prêmios em dinheiro.

Ela tem 24 títulos WTA em seu nome, incluindo triunfos no Aberto da França em 2018 e Wimbledon em 2019.

Sua temporada teve um final decepcionante em 2022, quando ela saiu do Aberto dos Estados Unidos na primeira rodada. Halep revelou que se submeteria a uma cirurgia nasal antes que seu escândalo de doping surgisse.