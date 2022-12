Messi nomeia ameaças da Copa do Mundo antes do teste holandês – CMIO Esportes

Lionel Messi espera um grande teste para as credenciais da Argentina na Copa do Mundo quando enfrentar a Holanda nas quartas de final no Catar na sexta-feira. O capitão argentino também apontou Brasil, França e Espanha como fortes candidatos ao título.

Messi marcou para a Argentina na vitória da seleção sobre a Austrália nas oitavas de final no sábado, elevando sua marca no Catar para três gols em quatro jogos.

A vitória por 2 a 1 contra os Socceroos também foi um marco para Messi, que estava jogando sua milésima partida na carreira.

A seguir, para a Argentina, está a equipe holandesa de Louis van Gaal, que garantiu sua vaga nas quartas de final com uma vitória por 3 a 1 sobre os EUA no sábado.













“Vai ser uma partida fantástica contra a Holanda, como tem sido toda a Copa do Mundo,” Messi disse ao jornal argentino Ole.

“É uma grande equipa, com grandes jogadores e um grande treinador. E vai ser muito difícil.”

A última vez que as duas seleções se enfrentaram em Copas do Mundo foi nas semifinais do Brasil 2014, quando a Argentina venceu nos pênaltis após empate em 0 a 0.

Argentina e Messi perderam a final por 1 a 0 para a Alemanha.

Messi disse que antes do torneio no Catar, a Argentina acreditava firmemente que seria “um dos candidatos” para o título.

Apesar de uma derrota chocante no jogo de abertura para a Arábia Saudita, eles se recuperaram com vitórias contra México, Polônia e Austrália.

“A Argentina é uma potência e está sempre entre as melhores. Sabíamos que antes de vir para cá éramos um dos candidatos pelo que vinhamos fazendo e tínhamos que provar dentro de campo.

“E felizmente temos feito isso e esperamos continuar dando pequenos passos”, disse. disse Messi.













Em outros lugares, Messi apontou o pentacampeão Brasil, a atual campeã França e a Espanha, campeã de 2010, como grandes ameaças às chances da Argentina.

“Como dissemos no início, o Brasil está jogando muito bem, apesar da derrota para Camarões, continua sendo um dos grandes favoritos”, disse. disse o homem de 35 anos.

“Também a França. E a Espanha, apesar das coisas terem acontecido, está jogando muito bem, eles são muito claros sobre o que fazem quando têm a bola, controlam a posse de bola por muito tempo no jogo”.

Um nome que a Argentina não terá que enfrentar é a Alemanha – a nação que os derrotou na final há oito anos.

Messi disse que era “surpreso” pela eliminação na fase de grupos sofrida pelos alemães no Catar, que igualou o fracasso na Rússia em 2018.

“Porque tinham muitos jogadores importantes, tinham uma equipa jovem e porque a Alemanha está sempre entre os melhores. É surpreendente que novamente em uma Copa do Mundo eles tenham sido eliminados na primeira fase”, afirmou. disse Messi.

“Mas esta é a Copa do Mundo, o que mostra como é difícil, como o nome do time não importa mais.”