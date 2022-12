Chefe olímpico russo é convidado para cúpula ‘significativa’ – CMIO Esportes

Stanislav Pozdnyakov estará entre os participantes da reunião do COI no final deste mês

O dirigente esportivo russo Stanislav Pozdnyakov foi convidado para uma cúpula convocada pelo Comitê Olímpico Internacional (COI) em 9 de dezembro, onde “significativo” questões para o futuro do movimento olímpico serão discutidas.

Pozdnyakov, que é presidente do Comitê Olímpico Russo (ROC), foi incluído na lista de convidados para a reunião do COI divulgada na segunda-feira.

A reunião será realizada na Olympic House em Lausanne, na Suíça, mas também envolverá a participação via videolink.

Será presidido pelo presidente do COI, Thomas Bach, com figuras como o presidente da FIFA, Gianni Infantino, entre uma série de importantes autoridades esportivas internacionais convidadas.













A participação russa potencialmente dará a Pozdnyakov a chance de discutir as proibições generalizadas impostas aos atletas de seu país, seguindo uma recomendação do COI em fevereiro por causa do conflito na Ucrânia.

Entre os temas a serem discutidos na cúpula estão os Jogos Olímpicos de Paris 2024, bem como a “estado do movimento olímpico”.

As autoridades russas estão esperançosas de que as atuais proibições aos atletas do país sejam anuladas a tempo de eles competirem em eventos de qualificação para os Jogos de Paris.

“A Cúpula Olímpica reúne os principais representantes do Movimento Olímpico. Faz parte do diálogo e consulta contínuos sobre questões importantes e assuntos de importância para o futuro do Movimento Olímpico”, leia uma declaração do COI.

O presidente do COI, Bach, defendeu a recomendação de banimentos da Rússia e da Bielorrússia, alegando que eles servem em parte para proteger os atletas da suposta hostilidade que enfrentariam fora de seus países.

Bach afirmou nas últimas semanas que ainda é “não é a hora” considerar reverter a recomendação do COI.

Autoridades russas, incluindo Pozdnyakov, condenaram veementemente as proibições por considerá-las discriminatórias e minar o princípio de que o esporte deve ser separado da política.

Também foi apontado que atletas de outros países – principalmente os EUA e seus aliados da OTAN – não estavam sujeitos a sanções semelhantes quando seus governos lançaram campanhas militares estrangeiras.