Filha de Pelé responde a alegações de deterioração da saúde do ícone – CMIO Esportes

A filha do tricampeão mundial Pelé negou que a lenda do futebol brasileiro tenha sido transferida para cuidados paliativos.

O jornal Folha de S. Paulo noticiou no fim de semana que Pelé, de 82 anos, havia sido transferido para os cuidados de fim de vida devido ao fato de seu tratamento quimioterápico não estar mais funcionando com eficácia.

Os médicos de Pelé no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, não confirmaram essas alegações e sua filha, Flavi Nascimento, diz que o relatório não é preciso.

“É muito injusto as pessoas dizerem que ele está em estado terminal, que está em cuidados paliativos. Acredite: não é isso,” Nascimento disse em entrevista à gigante brasileira de transmissão Globo TV.

“Ele está doente, está velho, mas no momento está sendo tratado de uma infecção respiratória e quando melhorar estará de volta em casa”, disse. disse outra das filhas de Pelé, Kely. “Ele não está se despedindo em um hospital agora.”

Kely explicou que Pelé contraiu Covid há três semanas, o que resultou na infecção respiratória que detalhou o último relatório da equipe médica do Albert Einstein.

Pelé foi hospitalizado na semana passada, mas está em condição estável e respondeu bem ao tratamento para a infecção, de acordo com o relatório médico divulgado neste sábado.

Pelé teve um tumor removido de seu cólon em setembro do ano passado e tem recebido cuidados hospitalares regularmente. Flavia Nascimento diz que não houve remissão completa de seu câncer, embora sua medicação tenha sido ajustada de tempos em tempos.

Enquanto os fãs do clube de infância de Pelé, o Santos, faziam uma vigília do lado de fora do Albert Einstein, Pelé postou um relatório do hospital em sua conta no Instagram no domingo para tentar acalmar a mente de seus seguidores.













“Meus amigos, quero manter todos calmos e positivos. Estou forte, com muita esperança e sigo meu tratamento normalmente. Quero agradecer a toda equipe médica e de enfermagem por todo o atendimento que tenho recebido”, ele escreveu.

“Tenho muita fé em Deus e cada mensagem de amor que recebo de vocês em todo o mundo me mantém cheio de energia. E veja o Brasil na Copa do Mundo também! Muito obrigado por tudo.”

“Força, Rei!”, escreveu a Federação Brasileira de Futebol, conhecida como CBF, na seção de respostas. “Tudo ficará bem! Nós estamos com você.”

O Brasil enfrenta a Coreia do Sul nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2022 no Catar na segunda-feira, com Neymar, companheiro de Pelé no Santos, provavelmente voltando de uma lesão no tornozelo.