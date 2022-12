Ronaldo fecha acordo com nova equipa – Marca — CMIO Esportes

A estrela portuguesa está atualmente sem clube depois de deixar o Manchester United

Cinco vezes vencedor da Bola de Ouro, Cristiano Ronaldo concordou em se juntar ao clube saudita Al-Nassr a partir de 1º de janeiro, de acordo com o jornal esportivo espanhol Marca.

Ronaldo, de 37 anos, deixou o Manchester United na véspera da Copa do Mundo de 2022 no Catar por consentimento mútuo, depois que uma entrevista explosiva com Piers Morgan o viu criticar o técnico e a hierarquia dos Red Devils.

Isso o deixou livre para negociar com qualquer equipe que desejasse, e Marca diz que a estrela portuguesa se juntará ao Al-Nassr em um contrato de dois anos e meio que o levará além de seu 40º aniversário se concluído.

A Marca afirma que o contrato vem com uma monstruosa taxa de assinatura de pouco menos de € 100 milhões (US$ 106 milhões) e incentivos financeiros relacionados à publicidade que farão de Ronaldo o esportista mais bem pago do mundo, considerando que ele também receberá € 200. milhões por temporada ($ 212 milhões) em salários.

Kylian Mbappé recentemente liderou a lista da Forbes dos jogadores de futebol mais bem pagos, após estimar que faturou US$ 128 milhões nesta temporada.

O jogador de 23 anos esnobou o ex-clube de Ronaldo, o Real Madrid, no verão e assinou uma extensão de contrato de três anos com o Paris Saint-Germain.

A taxa de assinatura sozinha para o novo acordo foi estimada em £ 100 milhões ($ 123 milhões), com Mbappé supostamente ganhando £ 1 milhão ($ 1,3 milhão) por semana na França.













Ronaldo terminou em terceiro na lista com ganhos de $ 100 milhões, mas $ 60 milhões deles foram ganhos fora do campo por meio de endossos.

No entanto, o entrevistador de TV de Ronaldo, Morgan declarou no Twitter que o relatório da Marca não era preciso.

Se estiver correto, a transferência de Ronaldo para o Al-Nassr o faria deixar o futebol europeu de alto nível e perder a chance de jogar na Liga dos Campeões, que venceu cinco vezes em sua carreira com o Manchester United e o Real Madrid.

O canto do cisne de Ronaldo para a elite pode ser feito no Qatar 2022, onde Portugal enfrenta a Suíça nas oitavas de final na terça-feira.

O atacante pode estar de olho na Euro 2024, que será disputada na Alemanha.