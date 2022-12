FIFA explica polêmico gol da Copa do Mundo do Japão (VÍDEO) — CMIO Esportes

O corpo diretivo forneceu evidências visuais para mostrar que o gol de Ao Tanaka contra a Espanha foi legítimo

A FIFA disse que o “evidência disponível” prova que o polêmico gol da vitória do Japão contra a Espanha na Copa do Mundo de quinta-feira deveria ter permanecido.

O gol de Ao Tanaka no segundo tempo inicialmente parecia ter cruzado a linha de bola parada antes de ser direcionado para a área de seis jardas por Kaoru Mitoma para Tanaka cutucar de perto, mas o gol foi permitido após consulta prolongada ao VAR.

Os replays subsequentes da televisão pareceram inconclusivos, com alguns parecendo sugerir que a bola havia permanecido dentro do campo de jogo e outros tentando mostrar que não.

As leis do futebol estabelecem que toda a esfera da bola deve estar sobre a linha para que seja considerada fora de jogo.

O golo revelou-se decisivo. No final das contas, ultrapassou o Japão para o primeiro lugar no Grupo E, com a Espanha terminando como vice-campeã, enquanto a Alemanha foi eliminada na fase de grupos pela segunda Copa do Mundo consecutiva.

A margem era tão estreita que um proeminente analista do Reino Unido exigiu que a FIFA fornecesse as evidências com as quais os dirigentes do VAR fizeram a decisão – e na sexta-feira o órgão regulador do futebol mundial publicou duas postagens em sua conta oficial no Twitter em uma tentativa de explicar o processo de tomada de decisão. .

O segundo gol do Japão na vitória por 2 a 1 sobre a Espanha foi verificado pelo VAR para determinar se a bola havia saído de jogo. Os árbitros da partida de vídeo usaram as imagens da câmera da linha do gol para verificar se a bola ainda estava parcialmente na linha ou não. pic.twitter.com/RhN8meei6Q — FIFA.com (@FIFAcom) 2 de dezembro de 2022

“O segundo gol do Japão na vitória por 2 a 1 sobre a Espanha foi verificado pelo VAR para determinar se a bola havia saído de jogo”, escreveu a Fifa.

“Os árbitros da partida de vídeo usaram as imagens da câmera da linha do gol para verificar se a bola ainda estava parcialmente na linha ou não.”

A FIFA acrescentou em um segundo tweet: “Outras câmeras podem oferecer imagens enganosas, mas com base nas evidências disponíveis, a bola inteira não estava fora de jogo.”













No segundo post, a FIFA argumentou que a bola poderia ter entrado ou saído do jogo dependendo da perspectiva de que era vista, com sua recriação mostrando que uma parte da bola estava pendurada na linha.

“Se fosse realmente para fora, teria sido tiro de meta, mas o julgamento do árbitro foi que foi para dentro.”, disse o técnico do Japão, Hajime Moriyasu, depois.

“Nós o respeitamos, mas estávamos dispostos a respeitar de qualquer maneira. O julgamento final foi que estava em.”

O técnico da Espanha, Luis Enrique, não foi tão filosófico: “Senti que algo suspeito estava acontecendo quando o VAR demorou tanto para decidir … Não tenho nada a dizer.”