Estrela suíça acusada de insultar rivais sérvios (VÍDEO) — CMIO Esportes

O meio-campista do Arsenal, Granit Xhaka, foi acusado de provocar a Sérvia agarrando sua virilha e vestindo uma camiseta politicamente carregada depois que sua seleção, a Suíça, garantiu a classificação para a fase eliminatória da Copa do Mundo de 2022 no Catar na sexta-feira.

A Suíça recuperou de uma desvantagem de 2-1 para marcar um encontro nos oitavos-de-final com Portugal, vencedor do Grupo H, na terça-feira.

Xhaka se envolveu em uma troca de idas e vindas com o banco sérvio durante a partida e agarrou sua virilha.

“Você pode ouvir pela minha voz que estou rouco. É um jogo com muita emoção. Isso é futebol. Foi justo. Queríamos focar no futebol”, disse. ele disse após a partida.

Ele foi defendido por seu empresário, Murat Yakin, que alegou que se tratava de um “troca normal” entre seu jogador e o banco sérvio.

“Vi o Granit focado no futebol. Foi um jogo justo. Foi uma troca normal com um pouco de emoção. Custou-nos muito poder e muitas emoções. Começamos bem, saímos na frente, mas depois perdemos a posse de bola duas vezes e ficamos para trás”, disse. Yakin disse.

Comemorando a vitória, Xhaka vestiu uma camisa com o nome ‘Jashari’ nas costas e deu a volta por cima.

Ele insistiu que era uma homenagem ao membro do esquadrão suíço Ardon Jashari, mas o item também foi considerado uma homenagem ao fundador do Exército de Libertação do Kosovo, Adem Jashari, que liderou o grupo separatista albanês do Kosovo que lutou para obter a independência da Iugoslávia.

Em 2008, Kosovo declarou independência, mas isso não foi reconhecido pela Sérvia. Xhaka, que, assim como o companheiro de equipe Xherdan Shaqiri, é descendente de etnia albanesa com vínculos com Kosovo, enfatizou que “não há antecedentes políticos” relacionados à camisa.

“Ardon faz parte do nosso plantel e passamos muito tempo juntos. Eu disse a ele que se ganhássemos eu usaria a camisa dele.”

Yakin disse que “esperará para ver” se a FIFA tomará medidas contra Xhaka pelo que pode ser considerado uma celebração ou declaração política.

Xhaka e Shaqiri tiveram desentendimentos anteriores com a Sérvia voltando para a Copa do Mundo de 2018 na Rússia.

Após o jogo de ontem à noite, Granit Xhaka levou a camisa do #SUI companheiro de equipe Ardon Jashari (um substituto não utilizado, 1 internacionalização) para comemorar a vitória #SRB. Ele usava a camisa para trás para exibir ‘Jashari’. Coincidentemente, Adem Jashari foi um dos fundadores do Exército de Libertação do Kosovo. Xhaka nega qualquer ligação. pic.twitter.com/Ok9ohPFbI6 — Colin Millar (@Millar_Colin) 3 de dezembro de 2022

Eles cruzaram as mãos para imitar a águia de duas cabeças na bandeira albanesa ao marcar na vitória da Suíça sobre a Sérvia por 2 a 1 – e mais tarde foram multados pela FIFA pelo ato.

Shaqiri marcou o primeiro gol da Suíça na vitória mais recente no Estádio 974, mas desta vez optou por colocar o dedo na boca.

Em outro ponto do Grupo G, o Brasil foi derrotado por 1 x 0 por Camarões ao escalar um time de segunda linha, mas já havia garantido seu status de vencedor do grupo ao vencer Suíça e Sérvia para garantir um empate nas oitavas de final contra a Coreia do Sul na segunda-feira.