Neymar enfrenta corrida fitness para a Copa do Mundo em meio a más notícias para Jesus — CMIO Esportes

O jogador mais caro do mundo enfrenta uma corrida contra o tempo antes da próxima partida do Brasil

O astro do Paris Saint Germain e do Brasil, Neymar, está lutando para se recuperar de uma lesão para a partida do Brasil pelas oitavas de final contra a Coreia do Sul, na segunda-feira, pela Copa do Mundo do Catar 2022.

O jogador de 30 anos sofreu uma lesão no tornozelo junto com o lateral-direito Danilo, quando o Brasil venceu a Sérvia por 2 a 0 na primeira partida do Grupo G.

Danilo dá sinais de recuperação, mas se Neymar estará envolvido contra os sul-coreanos é incerto, confirmou o médico da equipe, Rodrigo Lasmar.

“Em relação a Neymar e Alex Sandro, achamos que temos tempo disponível e existe uma possibilidade. Lasmar disse a repórteres após a derrota do Brasil por 1 x 0 para Camarões na sexta-feira.

“Vamos esperar [to see] qual será a transição deles – eles ainda não começaram a treinar com a bola e é algo que farão amanhã. Será importante ver como eles respondem a esse novo estilo, então, dependendo disso, faremos uma ligação.

Lesões antes da Copa do Mundo:🚑 AranaLesões durante a Copa do Mundo:🚑 Neymar🚑 Danilo🚑 Alex Sandro🚑 Alex Telles🚑 Gabriel JesusNão acredito que isso está acontecendo. pic.twitter.com/Z8clV7u913 — ⋆𝗡𝗲𝘆𝗺𝗼𝗹𝗲𝗾𝘂𝗲 🇧🇷 (@Neymoleque) 3 de dezembro de 2022

“O Danilo vem evoluindo muito positivamente e hoje fez um trabalho intenso com a bola e se adaptou funcionalmente de forma muito positiva. A expectativa é que amanhã ele consiga treinar normalmente com todos os jogadores”, afirmou. acrescentou Lasmar.

“Vamos observar o que acontece e se tudo estiver bem, temos expectativas muito altas de que ele estará disponível para a próxima partida.”

Quando Neymar se machucou, a seleção brasileira inicialmente indicou que ele estaria pronto para as oitavas de final.

Nos últimos dias, no entanto, surgiram relatos de que Neymar pode ter dificuldades para começar em um possível confronto nas quartas de final contra o Japão ou a Croácia e, em vez disso, fazer uma participação especial fora do banco.

A atual edição do torneio pode ser a última participação de Neymar em uma Copa do Mundo.

Após a derrota de sexta-feira para Camarões, na qual o técnico Tite escalou um time reserva, o atacante do Arsenal, Gabriel Jesus, ficou afastado por três a quatro semanas devido a uma lesão no joelho, e sua participação no Catar 2022 está encerrada, segundo o Globoesporte.













“Exames médicos indicam que ambos vão perder o restante do campeonato”, disse. dizia o relatório, já que o lateral-esquerdo Alex Telles , que também sofreu uma lesão no joelho, também foi mencionado. “Alex Telles pode ter que passar por uma cirurgia, saiu de campo aos prantos.”

O jornal brasileiro O Globo posteriormente afirmou que o Brasil quer manter Jesus e Telles por perto para torcer pelo time em sua busca pelo sexto título mundial.

Se os comandados de Tite passarem pela Coreia do Sul e depois pelo Japão ou pela Croácia, a eterna rival Argentina possivelmente estará nas semifinais.