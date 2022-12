Grão-mestre controverso concorrerá à presidência da Federação Russa de Xadrez – CMIO Esportes

O ex-proibido grande mestre de xadrez russo Sergey Karjakin revelou sua intenção de concorrer à presidência da Federação de Xadrez da Rússia (CFR).

Karjakin cumpriu recentemente uma suspensão de seis meses pela FIDE depois de expressar apoio ao presidente russo, Vladimir Putin, e à operação militar em curso na Ucrânia.

Agora que a suspensão expirou, ele busca ocupar a posição mais poderosa do xadrez russo, Karjakin confirmou por meio de seu canal no Telegram no sábado.

“Após longas deliberações, decidi concorrer à presidência do CFR. Meu objetivo é organizar o trabalho com jovens talentos, realizar muitos torneios novos, [and] ajudar de todas as formas para que nossos jogadores e técnicos não saiam do país em busca de uma vida melhor”, afirmou. Karjakin escreveu.













“E é igualmente importante organizar um apoio real ao [other] regiões [around Russia] do centro federal. Garanto que farei o possível para melhorar as atividades da organização em todas as áreas. Acredito que, se for eleito, posso dar um novo impulso ao desenvolvimento.”

A eleição para decidir o presidente do CFR será realizada em 17 de dezembro em Moscou. No mês passado, em 17 de novembro, o atual presidente Andrey Filatov revelou à TASS que se candidataria à reeleição.

Karjakin, 32, recentemente ganhou as manchetes ao insistir que não competiria no Campeonato Mundial de Xadrez Rápido e Blitz de 2022, que começa no dia de Natal na cidade cazaque de Almaty, se não tivesse permissão para fazê-lo sob a bandeira russa.

Os russos não foram proibidos de competir em competições internacionais de xadrez, ao contrário de muitos outros esportes que o fizeram como reação à ação militar russa na Ucrânia. Mas eles devem atuar sob status neutro, o que significa não ter permissão para usar a bandeira russa ou o hino nacional.

“Se falasse apenas do jogo de xadrez, certamente teria participado”, Karjakin disse ao TASS. “O Cazaquistão é um local de sorte para mim pessoalmente.”













“Foi aqui que me tornei campeão de blitz, foi aqui que a Rússia conquistou o campeonato mundial por equipes.

“No entanto, tanto quanto eu entendo [FIDE President Arkady] Dvorkovich não tem planos de trazer de volta o hino e a bandeira nacional para as equipes russas e não está disposto a suspender as sanções, embora pudesse ter feito isso como no boxe. Eu esperava por tal resultado.

“De qualquer forma, isso é uma questão de princípio para mim e não jogarei sem a bandeira nacional da Rússia”, disse. acrescentou Karjakin.