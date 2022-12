Lenda brasileira Pelé é transferido para cuidados de fim de vida – mídia – CMIO Esportes

O tricampeão mundial não está mais respondendo à quimioterapia

O ex-astro do futebol brasileiro Pelé foi transferido para os cuidados de fim de vida devido ao tratamento de quimioterapia não ter mais os resultados esperados para tratá-lo de câncer de cólon, de acordo com um relatório.

O jornal Folha de S. Paulo afirma que o tratamento quimioterápico já foi suspenso para o jogador de 82 anos, considerado o maior jogador de futebol de todos os tempos.

Pelé foi internado no hospital esta semana para reavaliar seu tratamento contra o câncer e mais tarde foi diagnosticado com uma infecção respiratória, conforme confirmado por relatórios médicos.

Na sexta-feira, um relatório médico disse que Pelé, que está sendo tratado no hospital Albert Einstein, em São Paulo, respondeu adequadamente a um tratamento antibiótico “com melhora geral do estado de saúde.”

Pelé tentou acalmar os temores dos torcedores na quinta-feira, quando disse que estava no Albert Einstein para uma “visita mensal”. O produto da academia do Santos teve um tumor retirado do cólon em setembro do ano passado, e tem recebido novos tratamentos regularmente.

A postagem de Pelé incluía uma foto de sua foto sendo projetada em um prédio no Qatar, onde a Copa do Mundo está sendo realizada com a mensagem: “Fique bem logo.”

“Orando por sua vida, por saúde e uma ótima recuperação”, Kaká escreveu na seção de comentários, depois de se referir a Pelé como ‘o Rei’.

Em outras mídias sociais, no entanto, muitos fãs de futebol já começaram a temer o pior, depois que foi noticiado no sábado que Pelé está agora em cuidados paliativos.