Holanda elimina retorno dos EUA e avança para as quartas de final – CMIO Esportes

A Holanda está nas quartas de final da Copa do Mundo de 2022 no Catar depois de impedir uma possível reviravolta dos EUA e vencê-los por 3 a 1 nas oitavas de final no Khalifa International Stadium no sábado.

Memphis Depay colocou os holandeses em vantagem por 1 a 0 aos dez minutos, encerrando uma impressionante jogada de 20 passes quando Denzel Dumfries cortou a bola para ele perto da entrada da área.

Então, no meio do tempo, Daley Blind marcou em sua 98ª internacionalização para dobrar a vantagem, enquanto a Holanda executava uma jogada habilidosa de uma reposição que novamente viu Dumfries servir seus companheiros de equipe.

Os EUA lutaram muito e pareciam prontos para uma reviravolta quando Haji Wright marcou com um toque curioso aos 76 minutos.

Seis minutos depois, no entanto, Dumfries encerrou uma exibição forte com um voleio de perto para fazer o 3-1.

Os EUA, que eram o time mais jovem do torneio, continuaram pressionando pelo segundo gol, mas sem sucesso.

A partida chegou ao fim após seis minutos de acréscimo, e a Holanda agora espera um confronto nas quartas de final contra a Austrália ou a Argentina na próxima sexta-feira à noite.

Os holandeses sofreram um susto logo no início, quando Christian Pulisic venceu o impedimento em três minutos, mas não conseguiu bater Andries Noppert, apesar de estar livre no gol.

Manter o meio-campista do Chelsea quieto foi uma das chaves para a vitória da Holanda, e os EUA claramente lutaram sem sua influência.

Os americanos, de fato, tiveram mais chutes a gol (oito) do que seus oponentes (seis), mas uma dependência excessiva de Pulisic e a falta de um número ‘9’ puro-sangue mostraram que Wright deu um toque a mais e teve uma forte chance bloqueada. fora da linha antes de seu gol de consolação.

A fraqueza no flanco direito também custou caro, com Dumfries tendo liberdade para reinar e sendo capaz de fazer uma performance de Jogador da Partida.

Com um gol e duas assistências, a estrela da Inter de Milão é apenas um dos três jogadores diretamente envolvidos em três ou mais gols em uma partida da Copa do Mundo para os holandeses, depois que Rob Rensenbrink fez isso duas vezes em 1978 e Johan Cruijff uma vez em 1974.

A Holanda chegou à final em ambos os anos, e Van Gaal prometeu uma exibição semelhante no Catar ao defender seu time de jornalistas que ele acredita que os chamaram de “chatos”.

Aqui os holandeses foram tudo menos, e muitas vezes mostraram a filosofia Cruyffiana e o Futebol Total no seu melhor.