Messi marca em partida histórica e Argentina avança – CMIO Esportes

Lionel Messi marcou em sua milésima partida na vitória da Argentina sobre a Austrália por 2 x 1 e avançou para as quartas de final da Copa do Mundo no Catar.

Em um Estádio Al-Rayyan lotado, que parecia a casa do país de Messi devido ao fervoroso apoio azul e branco, o atacante do Paris Saint-Germain marcou o gol de abertura aos 35 minutos após uma meia hora silenciosa.

O 789º gol de Messi na carreira foi marcado de maneira típica e o levou a superar o ídolo compatriota Diego Maradona com o maior número de gols na Copa do Mundo.

Ele viu o jogador de 35 anos cortar da ala direita e entrar na área, onde tocou após receber a bola de Nicolas Otamendi e perfurou com o pé esquerdo.

Perto da marca de uma hora no segundo tempo, Julian Alvarez aproveitou um erro do goleiro e dobrou a vantagem da Argentina quando Mathew Ryan tentou driblar um passe para trás de Rodrigo De Paul e a bola caiu para ele.

Faltando menos de um quarto de hora para o fim, Craig Goodwin deu esperança ao excelente desempenho do Socceroos ao reduzir pela metade o déficit com um chute que recebeu uma grande deflexão e foi creditado como um gol contra de Enzo Fernandez.

Pouco depois, Aziz Behich fez uma incrível corrida de slalom da qual Messi teria se orgulhado.

Driblando três ou quatro jogadores com facilidade, o zagueiro australiano foi finalmente interrompido por Lisandro Martinez com um slide tackle perfeitamente cronometrado.

Substituindo o artilheiro Alvarez, Lautaro Martínez desperdiçou duas chances para colocar o empate fora de dúvida para o bicampeão La Albiceleste.

Aos sete minutos dos acréscimos, Garang Kuol esteve perto de empatar e foi impedido pelo raciocínio rápido de Emiliano Martinez, que bloqueou o chute com um braço esquerdo bem colocado na área.

Foi a última jogada da partida, com o apito final mandando a Austrália para casa.

A Argentina comemorou juntando-se aos cantos do terraço com seus torcedores, e agora marcou um encontro com a Holanda nas quartas de final na sexta-feira.