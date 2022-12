Valieva vence evento do Campeonato Russo de Salto — CMIO Esportes

O medalhista de ouro em Pequim 2022 venceu em São Petersburgo no domingo

A prodígio da patinação artística Kamila Valieva conquistou o evento individual feminino no Campeonato Nacional Russo de Salto em São Petersburgo no domingo.

O medalhista de ouro da equipe de Pequim 2022, de 16 anos, tornou-se o mais jovem vencedor do evento individual na competição realizada no Yubileyny Sports Palace.

Ela fez isso ao vencer a adolescente Sofia Muravyova, tendo completado duas jogadas limpas de casaco de pele de carneiro quádruplo, que lhe marcaram 27,55 pontos. Muravyova conseguiu dois eixos triplos, mas seus 22,67 pontos não foram suficientes para impedir Valieva de levar para casa o prêmio principal. O terceiro lugar foi dividido por Sofia Akatieva e Alisa Dvoeglazova.

A vitória no Campeonato Nacional Russo de Salto, que aconteceu de 3 a 4 de dezembro, deu uma reviravolta na sorte de Valieva, que teve resultados mistos este ano.

Depois de começar sua campanha nas Olimpíadas de Inverno de Pequim de forma perfeita com uma medalha de ouro no evento por equipe, ela mergulhou em uma linha de doping depois que um resultado negativo no teste de drogas do dia de Natal de 2021 surgiu durante a competição olímpica em fevereiro.













Ela já havia sido cotada para vencer o evento individual feminino na capital chinesa e, embora tenha sido autorizada a competir depois de ser liberada por um painel de emergência do Tribunal Arbitral do Esporte (CAS), ela terminou em um decepcionante quarto lugar, com a pressão da controvérsia parecendo a afetaram.

No mês passado, o CAS confirmou que um recurso da Agência Mundial Antidopagem (WADA) foi interposto contra a Agência Antidopagem Russa (RUSADA) pela forma como lidou com a investigação do teste positivo de Valieva, que supostamente apresentou vestígios de um medicamento proibido para o coração, a trimetazidina, usado para tratar a angina.

A WADA está buscando uma suspensão de quatro anos para Valieva, o que também resultaria na perda do ouro do evento por equipes que ela ajudou a conquistar em Pequim.