Inglaterra vence Senegal e define a França nas quartas de final da Copa do Mundo – CMIO Esportes

Gols de Jordan Henderson, Harry Kane e Bukayo Saka ajudaram a Inglaterra a vencer o Senegal por 3 a 0 no Al Bayt Stadium neste domingo pelas oitavas de final da Copa do Mundo de 2022 no Catar.

A semifinalista da Rússia em 2018, a Inglaterra, não começou bem contra a campeã da Copa Africana de Nações e teve a sorte de não ficar para trás.

Senegal teve um pênalti ignorado pelo VAR e Boulaye Dia teve duas chances na primeira meia hora.

Primeiro falhando em acertar um voleio no alvo, Dia foi negado por uma forte mão esquerda de Jordan Pickford quando Saka errou um passe para trás no meio de seu próprio meio.

Em sua primeira jogada de equipe bem construída, no entanto, a Inglaterra saiu na frente quando Jude Bellingham escolheu Henderson na área do flanco esquerdo para fazer o 1-0.

Muitos criticaram o capitão do Liverpool por aceitar outras opções no centro do parque, mas Henderson acabou sendo aplaudido de pé.

Talvez o mais impressionante de tudo tenha sido o prospecto do Borussia Dortmund, Bellingham, que voltou a ser importante quando Harry Kane dobrou a liderança.

Lutando no meio-campo, o alvo do Real Madrid fez um passe perfeito de pé esquerdo para Phil Foden, que deu a assistência ao seu capitão para o primeiro golo de Kane nesta edição do Mundial, já nos descontos da primeira parte.

Por meio de suas façanhas, Bellingham, de 19 anos, se tornou o primeiro jogador a marcar um gol e dar uma assistência em uma Copa do Mundo antes de completar 20 anos desde a lenda argentina Lionel Messi em 2006.

“Não quero elogiá-lo muito porque ele ainda é jovem, mas é um dos jogadores mais talentosos que já vi,” o companheiro de equipe Foden sorriu após a partida.

“Ele não tem fraqueza em seu jogo. Acho que ele será o melhor meio-campista do mundo”.

A Inglaterra começou o segundo tempo de onde parou. Depois que o goleiro do Chelsea, Edouard Mendy, quase errou um chute de Kane de longe e errou suas linhas, o capitão se envolveu na construção de um terceiro gol.

Kane tentou encontrar Foden na ala esquerda, que acabou se sobrepondo a ele. Depois que Kane foi abordado, a bola ainda acabou com o atacante Foden do Manchester City, que acertou Saka para fazer o três.

Sem sofrer golos nas últimas três partidas, a Inglaterra agora enfrenta o que é sem dúvida o teste mais difícil do torneio.

Se eles desejam avançar para as semifinais, eles devem vencer a atual campeã França e manter o candidato à Chuteira de Ouro Kylian Mbappé afastado no sábado.

“Eles parecem os mais fortes da competição até agora,” Foden disse.

“[But] nós nos apoiamos todos os dias e estamos confiantes.”