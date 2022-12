A controvérsia aumenta sobre o gol da Copa do Mundo do Japão – CMIO Esportes

A impressionante vitória do Japão na Copa do Mundo da FIFA contra a Espanha foi ofuscada por um debate furioso sobre se o gol de Ao Tanaka no segundo tempo deveria ter sido válido, com a bola parecendo cruzar a linha do gol na preparação.

A nação asiática se confirmou como improvável vencedora do Grupo E em uma noite de intenso drama no Catar, na qual marcou uma vitória sobre a Espanha, ex-campeã mundial.

O resultado levou a Alemanha, quatro vezes campeã, à sua segunda eliminação consecutiva na fase de grupos da Copa do Mundo, apesar da equipe de Hansi Flick ter vencido a Costa Rica no Al Bayt Stadium.

A conclusão do Grupo E, porém, não veio sem drama.

O vencedor de Tanaka foi submetido a uma longa verificação do VAR para determinar se a bola havia cruzado a linha do gol antes de ser cortada na área por Kaoru Mitoma – com uma revisão forense da filmagem sugerindo que a bola permaneceu em jogo.

As pequenas margens e as implicações gigantescas que vieram com ela incitaram uma ampla gama de reações, com alguns elogiando a tecnologia para identificar algo que o árbitro perdeu e outros lamentando a interjeição como excessivamente oficiosa e fora do espírito do jogos.

Exames minuciosos das filmagens parecem mostrar que a bola estava em jogo o tempo todo e que o gol é tão legítimo quanto qualquer outro – mas isso não impediu alguns fãs de expressarem suas objeções online.

“Está dentro”, argumentou um fã online.

“As pessoas realmente não entendem perspectiva e ângulos. Olhe para ele de cima para baixo. É assim que eles determinam sobre a linha do gol. Mesma coisa. Está marginalmente dentro. A parte inferior da bola não está tocando a linha, mas a borda da bola está dentro da largura da linha.”

Outro não tinha tanta certeza.

“Isso não faz absolutamente nenhum sentido, se nenhuma bola está fisicamente tocando a linha, então nenhuma bola está fisicamente dentro do campo de jogo. Parece simples para mim,” eles escreveram

No entanto, apesar das opiniões divididas online, a filmagem oficial do VAR parece cair no lado japonês do debate – com outros também apontando que a bola aparece dentro ou fora, dependendo do ângulo da câmera de onde a filmagem é feita.

De qualquer forma, o resultado final é o mesmo. O gol milagroso do Japão os coroou como improváveis ​​vencedores do grupo, deixando a Espanha em segundo lugar.

Para a Alemanha, é ainda mais sofrimento na Copa do Mundo depois de suas derrotas na Rússia há quatro anos.

E embora os torcedores apontem para a margem impossivelmente pequena que acelerou sua viagem de volta para casa, no final das contas foi seu próprio fracasso contra o Japão em sua surpreendente derrota por 2 a 1 na semana passada que os mandou embora e que, sem dúvida, levará a um inquérito sério sobre mais um fracasso alemão no maior palco do futebol mundial.