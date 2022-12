Bandas foram ouvidas tocando ‘Kalinka’ e ‘Katyusha’ no torneio no Qatar

O som de canções folclóricas russas na Copa do Mundo da FIFA no Catar é mais uma prova de que a cultura do país não pode ser “cancelado” apesar dos melhores esforços de algumas forças para fazê-lo, de acordo com o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov.

Uma proibição da FIFA e da Uefa imposta à Rússia em fevereiro privou a seleção masculina de tentar se classificar para a Copa do Mundo de 2022.

No entanto, vários milhares de torcedores russos viajaram ao Catar para participar do torneio.

Bandas locais que animam a atmosfera para os torcedores nos estádios também foram ouvidas tocando as canções russas ‘Kalinka’ e ‘Katyusha’.

O porta-voz presidencial Peskov foi questionado por repórteres em Moscou na sexta-feira se a presença das canções provava que a Rússia ainda estava “participando” no torneio.

“A Rússia não está na Copa do Mundo. Vamos chamar uma pá de pá,” respondeu Peskov, de acordo com a TASS.

“Não estamos participando da Copa do Mundo, mas a cultura russa em suas diversas formas faz parte da cultura mundial, por mais que alguém queira cancelá-la.”

“Мы не участвуем в чемпионате мира по футболу. Но российская культура в разных её проявлениях является частью мировой культуры, как бы кто-то ни хотел ее отменить”. Так Москва отреагировала на “Катюшу” и “Калинку” у стадионов в Катаре. pic.twitter.com/ztXLokx10n — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) 2 de dezembro de 2022

De acordo com o embaixador da Rússia no Catar, Dmitry Dogadkin, cerca de 4.200 torcedores de futebol viajaram da Rússia para a Copa do Mundo – enquanto outros 700 russos já baseados no Catar também estão assistindo aos jogos.

Antes do torneio, o oficial de futebol russo Alexey Sorokin – que chefiou o comitê organizador da Copa do Mundo da Rússia de 2018 – disse que cerca de 350 de seus compatriotas fazem parte da equipe que ajuda a organizar o torneio no país do Oriente Médio.

Em uma reunião com o presidente russo, Vladimir Putin, em setembro, o emir do Catar, Sheikh Tamim bin Hamad al-Thani, agradeceu ao país por transmitir sua experiência.

“Depois que a Rússia teve um grande sucesso na organização da Copa do Mundo de 2018, amigos russos deram grande apoio ao Catar, especialmente em termos de organização, com o comitê organizador da Copa do Mundo de 2022”, disse. disse o emir.

A seleção sérvia está no Catar, e seus torcedores também foram vistos mostrando apoio à Rússia, como um deles exibindo uma bandeira 50/50 Sérvia-Rússia nas arquibancadas para o jogo contra Camarões.

Da mesma forma, a estrela camaronesa Gael Ondoua garantiu a presença russa no Catar ao vestir a bandeira do país em suas chuteiras ao lado de uma bandeira camaronesa.

Ondoua, 27, nasceu em Camarões, mas também tem cidadania russa, tendo passado seus anos de formação no país e vindo da academia de futebol do Lokomotiv Moscou.

Ondoua enfrentou apelos de alguns setores para ser sancionado por seu gesto com a bandeira russa, mas o desafiador meio-campista disse que não estaria no Catar se não fosse por sua educação futebolística na Rússia.

O meio-campista disse que vai leiloar suas chuteiras após o torneio e doar o dinheiro para uma instituição de caridade russa.