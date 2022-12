Alemães pensavam mais em questões LGBT do que em futebol – ícone do treinador – CMIO Esportes

A eliminação precoce da Alemanha da Copa do Mundo da FIFA no Catar é um “sério fracasso” para o país, de acordo com o ex-técnico da seleção russa Valery Gazzaev. Ele acusou os jogadores do país de dedicarem mais tempo às questões LGBT do que ao futebol.

A Alemanha foi eliminada pela segunda vez consecutiva na fase de grupos da Copa do Mundo, quando a vitória do Japão sobre a Espanha na noite de quinta-feira significou que o time de Hansi Flick estava fazendo as malas, apesar de ter vencido a Costa Rica.

Desde o triunfo na Copa do Mundo de 2014 no Brasil, a Alemanha caiu no primeiro obstáculo nas edições russa e catari do torneio.

“Quando um time como a Alemanha não consegue passar da fase de grupos pela segunda Copa do Mundo seguida, é um sinal de fracasso do futebol alemão”, disse. disse Gazzaev em entrevista ao Championat.

“Acho que o futebol alemão vai tirar as conclusões apropriadas. Isso é definitivamente um fracasso. A Alemanha sempre esteve na lista de favoritos para grandes torneios internacionais, seja a Euro ou a Copa do Mundo.













“Nos últimos dois anos, o time tem mostrado um nível extremamente baixo em termos de jogo e resultados.

“Daí o fracasso que acontece pela segunda Copa do Mundo consecutiva. Mas vale lembrar que hoje tem times do Catar muito mais fortes”, afirmou. acrescentou Gazzaev, que levou o CSKA Moscovo ao título da Taça UEFA em 2005.

Gazzaev, 68, disse que espera “grandes mudanças” no futebol alemão – até porque o país está sediando o Campeonato Europeu da UEFA de 2024.

“Resumindo, nesta Copa do Mundo em particular, a impressão foi que a seleção alemã na Copa do Mundo de 2022 dedicou mais tempo às questões LGBT do que ao futebol”, disse. acrescentou Gazzaev severamente.

A preparação para a participação da Alemanha no Qatar foi acompanhada por discussões em torno do plano da equipe para o capitão Manuel Neuer usar uma braçadeira de arco-íris ‘One Love’ em apoio aos direitos LGBT.

A FIFA ameaçou impor sanções contra os alemães e seis outros países europeus que planejavam dar o passo – levando-os a recuar.

Em vez disso, a FIFA revelou suas próprias braçadeiras para o torneio com uma série de slogans, incluindo ‘Sem discriminação’, ‘O futebol une o mundo‘ e ‘Proteja as crianças’.













Os jogadores alemães responderam cobrindo a boca para a foto do time antes do jogo de abertura contra o Japão – sugerindo que eles foram “amordaçados” por compartilhar seu apoio aos direitos dos homossexuais no país anfitrião da Copa do Mundo, estritamente muçulmano. A Alemanha acabou perdendo aquele jogo por 2–1.

Alguns torcedores no Catar começaram a perseguir o time alemão por seu protesto, segurando faixas do ex-astro internacional Mesut Ozil.

Ozil deixou a seleção alemã após a Copa do Mundo na Rússia, acusando a mídia nacional de fazer dele um bode expiatório e dizendo que ele foi vítima de racismo na Alemanha devido às suas raízes turcas.

Imagens do Estádio Al Bayt na quinta-feira, onde a Alemanha venceu a Costa Rica, mas ainda assim foi eliminada da Copa do Mundo, mostraram confrontos furiosos com torcedores do Die Mannschaft e pessoas segurando pôsteres de Ozil.

Outras figuras no Catar também esfregaram sal nas feridas alemãs, zombando dos protestos alemães enquanto acenavam para o time.