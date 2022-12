Jogador de golfe ‘morde o nariz do rival’ na briga durante o jogo – CMIO Esportes

Um homem do Mississippi pagou fiança após se entregar à polícia de Bay St. Louis por supostamente morder o nariz de outro homem após uma discussão acalorada relacionada a um jogo de golfe.

De acordo com o chefe de polícia Toby Schwartz, o suspeito, Mark Curtis Wells, de 51 anos, foi preso na prisão do condado de Hancock na manhã de quarta-feira, horário local, antes de pagar 10% de uma fiança de $ 50.000 para garantir sua libertação da custódia.

Schwartz disse que os policiais foram chamados ao Hollywood Casino na noite de segunda-feira após receberem relatos de que houve um ataque sério no estacionamento da propriedade.

Ao chegar, a polícia encontrou um homem que havia sofrido ferimentos faciais significativos a ponto de ter o nariz totalmente arrancado do rosto.

Os policiais não conseguiram localizar o apêndice decepado no local e a vítima foi transportada para um hospital local.

A polícia determinou em sua investigação subsequente que Wells e a vítima se envolveram em uma discussão acalorada no início do dia no Bridges Golf Course, que se estendeu até a noite e, eventualmente, na cena violenta no estacionamento.

Wells supostamente fugiu do local antes de se apresentar à polícia na quarta-feira.

Ele teria sido acusado de caos, que a lei local determina que pode levar a uma pena de sete anos de prisão.

A lei do Mississippi determina que o crime de caos é um crime premeditado com intenção de matar, e no qual o suspeito mutila ou destrói parte do corpo da vítima.