Peça esportiva chinesa descartada – CMIO Esportes

O Grande Prêmio da China foi retirado do calendário da Fórmula 1 pelo quarto ano consecutivo em meio às rígidas medidas do país para inibir a propagação do Covid-19.

A corrida, que estava marcada para 16 de abril do ano que vem, não acontecerá, informou a Fórmula 1 em comunicado.devido às contínuas dificuldades apresentadas pelo Covid-19 situação.”

O quarto cancelamento consecutivo ocorre mesmo depois que os chefes da F1 assinaram um novo acordo para estender o Grande Prêmio da China até 2025 no ano passado, e ocorre em meio a protestos ocorridos no país devido ao que alguns veem como diretrizes excessivamente rígidas do Covid-19 impostas. pelo governo governante do país.

“A Fórmula 1 pode confirmar, após diálogo com o promotor e autoridades relevantes, que o Grande Prêmio da China de 2023 não acontecerá devido às dificuldades contínuas apresentadas pela situação do Covid-19”, disseram eles em um comunicado.

“A Fórmula 1 está avaliando opções alternativas para substituir o slot no calendário de 2023 e fornecerá uma atualização sobre isso no devido tempo.”

O cancelamento da corrida significa que haverá uma janela de quatro semanas sem Grande Prêmio em abril, com o Grande Prêmio de Melbourne agendado para 2 de abril e o próximo sendo o Grande Prêmio do Azerbaijão em Baku em 30 de abril.

Pensa-se que o circuito português de Portimão esteja entre os candidatos a ocupar o lugar do Grande Prémio da China. A pista foi usada como corrida substituta em 2020 e 2021 para outras que foram canceladas devido ao Covid-19.

A última vez que a corrida aconteceu foi na temporada de 2019 que, naquela ocasião, foi vencida por Lewis Hamilton.

O cancelamento da corrida sem dúvida será um golpe para o primeiro piloto de F1 da China, Guanyu Zhou, que ainda não participou de seu Grande Prêmio em casa.

A temporada 2023 da Fórmula 1 começa no Bahrein em 5 de março e terminará vários meses depois em Abu Dhabi, em 26 de novembro.