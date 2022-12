Gol sul-coreano no final quebra corações uruguaios — CMIO Esportes

Um gol sensacional de Hwang Hee-chan nos acréscimos deu à Coreia do Sul uma improvável vitória de virada sobre Portugal e garantiu que eles tomassem o lugar do Uruguai na fase eliminatória da Copa do Mundo da FIFA no Catar.

A seleção sul-americana parecia estar chegando às oitavas de final com uma vitória abrangente por 2 a 0 sobre Gana, no que foi uma revanche do controverso confronto entre as duas seleções na Copa do Mundo de 2010.

Dois gols de Giorgian de Arrascaeta no primeiro tempo colocaram o Uruguai no comando do Estádio Al Janoub contra Gana em um jogo que foi ofuscado pela narrativa do dramático handebol de Luis Suárez (que resultou em um pênalti perdido) 12 anos atrás, que interrompeu a jornada de Gana na África do Sul.

Desta vez, foram os ganeses que erraram na cobrança de pênalti, quando o pênalti cobrado por Jordan Ayew foi cobrado pelo goleiro uruguaio Sergio Rochet.

2 – Desde o início da coleta detalhada em 1966, Gana é a única seleção a perder dois pênaltis contra um único adversário na Copa do Mundo, excluindo desempate por pênaltis (em 2010 e 2022 contra o Uruguai). Flashbacks. pic.twitter.com/bDdeq4TpDG — OptaJoe (@OptaJoe) 2 de dezembro de 2022

Foi a melhor chance do jogo. Dois gols em seis minutos de de Arrascaeta pareciam ter confirmado a vaga do Uruguai na próxima rodada – especialmente com o placar favorável no outro jogo do Grupo H.

Mas a maré logo viraria. O gol de empate de Kim Young-Gwon contra Portugal pela Coreia do Sul deu a eles um vislumbre de esperança, mas parecia que a chance de uma reviravolta dramática havia surgido e desaparecido conforme o jogo avançava para os acréscimos.

Isso foi, antes de um escanteio errante de Portugal quebrar o passo de um contra-ataque Son Heung-min, que habilmente deslizou a bola para o caminho de Hwang Hee-Chan, que cutucou Diogo Costa no gol português aos 92 minuto.

O gol no final significou que a Coreia do Sul superou o Uruguai na classificação, e com o rosto de Suarez um retrato de pura ansiedade nos bastidores, seu time não conseguiu marcar o único gol que teria garantido a classificação – mesmo depois de várias chances e, é claro, um recurso de pênalti tardio.

Quando a fumaça se dissipou, foi Portugal quem liderou o grupo, com a Coreia do Sul terminando em segundo lugar à frente do Uruguai – com gols marcados sendo a única estatística que os dividiu.

O Uruguai agora se junta a países como Bélgica e Alemanha ligando para seu agente de viagens para marcar uma viagem de volta para casa, e em Seul você pode ter certeza que a festa está apenas começando.

O prêmio da Coreia do Sul por passar para as oitavas de final quase certamente será contra o Brasil se eles liderarem o Grupo G como esperado, com Portugal esperado para enfrentar o vencedor do confronto de sexta-feira à noite entre Sérvia e Suíça.