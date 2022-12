Fury chama Usyk após vitória de rotina (VIDEO) – CMIO Esportes

Os campeões dos pesos pesados ​​do boxe Tyson Fury e Aleksandr Usyk se enfrentaram em Londres no sábado, provocando os fãs de luta com um potencial confronto indiscutível dos pesos pesados, depois que Fury defendeu seu cinturão dos pesos pesados ​​do WBC com facilidade.

Fury venceu uma trilogia unilateral contra Derek Chisora ​​no Tottenham Hotspur Stadium para aproximadamente 60.000 espectadores.

Usyk, que conquistou os cinturões WBA, IBF, WBO e IBO de Anthony Joshua no mesmo local em setembro do ano passado, esteve presente para ver o mancuniano parar superado e resistido ao veterano Chisora ​​por nocaute técnico na 10ª rodada.

Após uma curta entrevista pós-luta, onde Fury cantou elogios a Chisora, o ucraniano Usyk foi ordenado a mostrar seu rosto para que Fury pudesse chamá-lo para uma megaluta em potencial em 2023 e gritar obscenidades em seu rosto.

“Onde está Usyk, o coelho?” Fury perguntou, antes de Usyk chegar à beira do ringue, mas ficando do outro lado das cordas.

“Ei, coelho? Usyk, você é o próximo, seu filho da puta. Você é o próximo. Eu e você a seguir. Você é o próximo. Coelho! P****! Fisiculturista anão de 15 pedras.

“Bem, eu não sou um fisiculturista, vou te descartar” Fury acrescentou, em uma escavação em Joshua.

“EU [have] já fez um ucraniano em [Wladimir] Klitschko não foi? E eu vou fazer você também, dentes abertos,” Fury ameaçou ainda mais.

“Seu homenzinho feio. Vamos começar, b **. Você pode rir agora, mas vou acabar com esse otário lil. Eu vou acabar com você. Seu otário. O que você vai fazer? Você vai fazer f * tudo, sua pequena salsicha.

Um Usyk não impressionado mal levantou um sorriso durante o discurso unilateral enquanto Fury tentava irritá-lo.

Pouco depois, o contendor Joe Joyce abriu caminho para a disputa e também chamou Fury.

Fury parecia aberto para enfrentar o campeão interino WBO Joyce, uma vez que ele lutou e derrotou Usyk, com os três homens eventualmente apertando as mãos.

No entanto, ainda há muito a ser feito para que a indiscutível luta pelo título dos pesos pesados ​​ultrapasse a linha e seja acordada por ambos os lados.













No mês passado, o gerente de Usyk, Egis Klimas, disse ao Seconds Out que “Tudo é feito do nosso lado – tudo” no que diz respeito às negociações.

“Portanto, só há um cara que pode dizer: ‘Sim, vamos [ahead];’ isso é Fúria,” Acrescentou Klimas.

Como cristão ortodoxo, Usyk disse que deseja que a luta do Fury ocorra “talvez no início de fevereiro ou início de março, tipo 4 de março”, devido à sua fé cristã ortodoxa.

“Durante o grande jejum antes da Páscoa, eu não luto, então deve ser antes ou depois da Páscoa Ortodoxa (16 de abril)”, explicou de Lisboa.