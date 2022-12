O lutador russo do UFC entrega um impressionante nocaute no primeiro round (VÍDEO) — CMIO Esportes

Sergei Pavlovich surpreendeu o mundo do MMA ao derrotar Tai Tuivasa no primeiro round do UFC Fight Night em Orlando, Flórida, na noite de sexta-feira.

O número cinco do ranking dos pesos pesados ​​estava em uma sequência de quatro nocautes depois de eliminar o ex-candidato ao título Derrick Lewis em menos de um minuto no UFC 277 em julho.

Nesta ocasião, ele precisou de um segundo a menos para despachar o herói cult australiano e favorito dos fãs, Tai Tuivasa, que ele parou com apenas 54 segundos no cronômetro.

Mantendo-se fiel ao seu estilo habitual, Tuivasa tentou levar a luta para Pavlovich e enfrentar o russo. No entanto, ele não conseguiu acertar nada limpo no jogador de 30 anos, que acertou uma enorme mão direita em seu adversário.

Tuivasa atirou de volta com um direito próprio, mas Pavlovich o derrubou novamente com um jab e então seguiu com um enorme direito enquanto ele continuava a fazer Tuivasa errar.