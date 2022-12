Principais times russos punidos por briga em massa (VÍDEO) – CMIO Esportes

Seis jogadores foram punidos após a violência entre Spartak Moscou e Zenit São Petersburgo

Seis jogadores de futebol foram suspensos por seis partidas por seu papel na briga em massa que estragou a partida da Copa da Rússia entre o Zenit St. Petersburg e o Spartak Moscou no último fim de semana.

As sanções foram anunciadas pelo Comitê de Controle e Disciplina da Federação Russa de Futebol (RFU) na quinta-feira.

“Por participar de uma briga em massa, foi decidido desqualificar os jogadores do Zenit Malcolm, [Wilmar] Barrios e Rodrigão, além de jogadores do Spartak [Aleksandr] Sobolev, [Aleksandr] Selikhov e [Shamar] Nicholson por seis partidas da Copa da Rússia cada”, disse o chefe do comitê, Artur Grigoryants, à mídia.

O site da RFU também anunciou que ambas as equipes foram multadas em 100.000 rublos cada (US$ 1.630) por causa da briga.

Os principais clubes de futebol da Rússia em briga em massa (VÍDEO)

Cada um dos jogadores banidos recebeu um cartão vermelho quando a violência eclodiu no final do tempo integral da partida na Gazprom Arena do Zenit no domingo.

O Zenit tentou anular as demissões de Malcom e Barrios, embora o caso tenha sido rejeitado pelo comitê RFU.

Também houve pedidos do Zenit para que o Quincy Promes do Spartak fosse punido, depois que ele foi visto em confronto com Barrios antes que uma briga mais ampla eclodisse.

O comitê disciplinar da RFU não impôs uma sanção, embora uma comissão de árbitros tenha dito em um comunicado separado que o holandês deveria ter recebido cartão vermelho por seu papel na confusão.

As tensões surgiram entre os rivais Zenit e Spartak no apito final do confronto da Copa da Rússia.

A briga entre Promes e Barrios aumentou quando Rodrigão, do Zenit, foi visto chutando o atacante jamaicano Nicholson, do Spartak, que respondeu acertando um soco no brasileiro.

Os jogadores em campo, assim como os substitutos dos dois bancos, foram vistos brigando enquanto o árbitro Vladimir Moskalev e outros árbitros tentavam desesperadamente restaurar a ordem.

Imagens da briga compartilhada pelo jornalista brasileiro residente na Rússia, Fabio Alexio, foram vistas quase 12 milhões de vezes online, com meios de comunicação de todo o mundo acompanhando a história.

Os jogadores do Spartak também foram filmados assistindo a luta nas telas de TV no estádio após a partida, torcendo quando imagens em câmera lenta foram compartilhadas de Nicholson acertando um soco em Rodrigão.

27/11/2022 Rússia 🇷🇺. Jogadores do Spartak (Moscou) vendo imagens de si mesmos após o jogo com o Zenit (São Petersburgo) 📺🥊👀 pic.twitter.com/pZ1aGtuZSg — 𝐂𝐚𝐬𝐮𝐚𝐥 𝐔𝐥𝐭𝐫𝐚 𝐎𝐟𝐟𝐢𝐜𝐢𝐚𝐥 (@thecasualultra) 28 de novembro de 2022

A partida terminou em 0 a 0 no tempo integral, com o Zenit vencendo na disputa de pênaltis por 4 a 2.

Apesar da derrota, o Spartak ainda terminou na liderança do Grupo B da Taça da Rússia, avançando para os playoffs, enquanto o Zenit foi terceiro na classificação e terá de negociar um caminho de playoff regional.