Acidente de grande nome sai da Copa do Mundo – CMIO Esportes

A Bélgica, semifinalista há quatro anos na Rússia, sofreu a ignomínia de ser eliminada da Copa do Mundo da FIFA na fase de grupos após um empate em 0 a 0 com a Croácia, resultado que sinaliza o fim da chamada “Geração de Ouro” do país.

Os homens de Roberto Martinez entraram no jogo sabendo que uma vitória garantiria sua vaga nas oitavas de final, mas mesmo quando os Red Devils avançaram nos minutos finais em busca do único gol que prolongaria sua campanha na Copa do Mundo, sua galáxia de grandes estrelas de renome não conseguiram produzir naquele que foi um momento decisivo para o futebol belga.

O robusto atacante Romelu Lukaku foi o principal vilão, com o jogador do Chelsea (que está de volta emprestado à Inter de Milão) perdendo várias chances de ouro enquanto o jogo avançava para a marca de 90 minutos – com mais de uma dessas oportunidades vindo de apenas alguns metros com o gol aparentemente à sua mercê.

A Croácia, por sua vez, ficou mais do que feliz em recuar em uma tentativa de conter os invasores belgas, com a certeza de que as circunstâncias no outro jogo do Grupo F, entre Marrocos e Canadá, pareciam ter mudado a balança a seu favor a ponto de ponto único provavelmente seria suficiente para progredir.

Mas isso não quer dizer que não tenha sido algo emocionante para os fãs que assistiram em casa, em Zagreb.

Apesar de criar chance após chance, a Bélgica não conseguiu abrir o placar e justificar sua posição elevada como o segundo melhor time do mundo com base no ranking da FIFA, e enquanto o torneio será mais pobre por não ter jogadores como Kevin De Bruyne competindo na fase eliminatória, após a surpreendente derrota por 2 a 0 para o Marrocos, parece autoinfligido, e não um capricho cruel do destino.

E enquanto os neutros sentirão por Lukaku, que saiu correndo do campo em lágrimas após o apito final e até deu um soco no plástico que reveste o banco lateral, ele teve várias oportunidades de ser o herói. Nenhum foi levado.

Ainda no mesmo grupo, o Marrocos se confirmou como o vencedor surpresa do grupo com uma vitória por 2 a 1 sobre o Canadá.

Hakim Ziyech, do Chelsea, abriu o placar aos quatro minutos, após um erro do goleiro canadense Milan Borjan. Youssef En-Nesyri dobrou a vantagem dos norte-africanos aos 23 minutos, antes que um gol contra de Nayef Aguerd (depois de um bom trabalho de Alphonso Davies no flanco esquerdo) deu aos canadenses um vislumbre de esperança.

Não era para ser, porém, como Marrocos completou um dos dias mais famosos da história do futebol.

Para a Bélgica, e particularmente para Lukaku, será um dia que é melhor apagar de suas memórias coletivas.