Vitória japonesa condena Alemanha a chocante saída da Copa do Mundo — CMIO Esportes

O Japão conquistou uma vitória impressionante contra a Espanha, com ambas as seleções avançando para a fase de mata-mata da Copa do Mundo do Grupo E, enquanto a Alemanha saiu do torneio apesar de ter derrotado a Costa Rica em uma noite de grande drama no Catar.

Gols no espaço de três minutos no segundo tempo de Ritsu Doan e Ao Tanaka completaram uma reviravolta notável para o Japão ao derrotar a Espanha por 2 a 1 no Khalifa International Stadium.

No outro jogo da final do Grupo E, a Alemanha conquistou uma emocionante vitória por 4 a 2 sobre a Costa Rica no Al Bayt Stadium – mas ainda não foi o suficiente para os alemães, que terminaram atrás da Espanha na classificação pelo saldo de gols.

O Japão avançou para as oitavas de final como vencedor do Grupo E com seis pontos, à frente da Espanha, segunda colocada com quatro pontos.

A Espanha ficou em dívida com a vitória por 7 a 0 sobre a Costa Rica no jogo de abertura, o que garantiu uma diferença de gols confortavelmente superior à da Alemanha – que havia perdido sensacionalmente seu primeiro jogo no Catar contra os japoneses.

Vencedores do torneio no Brasil em 2014, os alemães agora sofreram a ignomínia de sucessivas eliminações da Copa do Mundo na fase de grupos, após sua saída precoce da Rússia há quatro anos.

A classificação do Grupo E estava bem equilibrada na noite de quinta-feira, mas poucos teriam previsto tantas reviravoltas ao longo de um desfecho notável.

A Espanha parecia a caminho de liderar o grupo confortavelmente quando assumiu a liderança contra o Japão aos 11 minutos, com um cabeceamento de Alvaro Morata – seu terceiro gol na Copa do Mundo.

Mas a situação mudou rapidamente após o intervalo. Primeiro, Ritsu Doan disparou um chute da entrada da área que Unai Simon não conseguiu impedir aos 48 minutos.

Ao Tanaka então colocou o Japão na frente ao desviar de Kaoru Mitoma três minutos depois.

Uma verificação do VAR levou vários minutos para determinar se Mitoma havia conseguido evitar que a bola saísse antes de devolvê-la à área.

A decisão parecia cair por margem mínima, mas a greve foi confirmada e o Japão estava no comando.

Depois de aparentemente cruzar, a Espanha de repente se viu em apuros graças aos procedimentos na disputa Alemanha-Costa Rica.

Os alemães ganharam esperança com um gol de Serge Gnabry aos 10 minutos, mas a Costa Rica deu a volta por cima por meio de Yeltsin Tejeda e um gol contra de Manuel Neuer para colocá-los na frente por 2 a 1.

Nessa etapa, Japão e Costa Rica se classificaram em primeiro e segundo lugar, respectivamente.

Mas o drama não acabou, já que a Alemanha reagiu com uma dobradinha de Kai Havertz e um gol no final de Niclas Fullkrug para garantir uma vitória por 4–2.

Não foi o suficiente, no entanto, já que a Espanha teve uma vantagem de cinco gols a mais do que os alemães na classificação.

O Japão enfrentará a Croácia, vice-campeã do Grupo F, na segunda-feira, em uma batalha por uma vaga nas quartas de final.

A Espanha, por sua vez, enfrenta o Marrocos na terça-feira em seu confronto pelas oitavas de final, depois que os norte-africanos venceram o Canadá na quinta-feira para garantir a liderança do Grupo F, já que a gigante europeia Bélgica foi eliminada do torneio.