Estrela da Copa do Mundo revela planos para chuteiras com tema russo – CMIO Esportes

O jogador de futebol internacional camaronês Gael Ondoua, que ganhou as manchetes depois de jogar a Copa do Mundo da FIFA em andamento com chuteiras com a bandeira russa, diz que planeja leiloar seu calçado assim que suas funções forem concluídas no Catar.

Ondoua, 27 anos, nasceu na capital camaronesa de Yaoundé, mas mudou-se para a Rússia ainda jovem e passou muitos de seus anos de formação subindo nas fileiras do futebol russo para menores.

Ele saiu da academia do Lokomotiv Moscou em 2014 antes de se mudar brevemente para seus rivais da cidade, o CSKA Moscou, além de ter uma curta passagem pelo Anzhi Makhachkala em 2018.

Ele recentemente se estabeleceu na Alemanha com o Hannover 96, mas o orgulhoso Ondoua prestou homenagem à sua criação na Copa do Mundo, exibindo as bandeiras de Camarões e da Rússia em suas chuteiras – algo que mais tarde atraiu críticas da mídia norueguesa.













Mas falando sobre a polêmica, Ondoua se recusou a se distanciar de sua criação e disse que seu tempo na Rússia foi crucial para seu desenvolvimento como pessoa e jogador de futebol.

“Todo mundo sabe que jogo assim há dez anos – com duas bandeiras nas chuteiras” Ondoua disse no torneio, via TASS.

“Por que eles não perceberam antes e começaram a fazer barulho agora? Depois do primeiro jogo, vendo minhas chuteiras, me escreveram tantas coisas desagradáveis ​​de todo o mundo, mas não vou mudar nada na minha vida. Graças à Rússia, estou aqui.”

Ondoua agora prometeu aproveitar ao máximo a situação, anunciando sua intenção de vender suas chuteiras online em uma tentativa de arrecadar dinheiro para causas nobres.

“Estou colocando em leilão beneficente minhas chuteiras, que disputei na Copa do Mundo de 2022,” ele anunciou em seu canal no Telegram.

“Todos os lucros do leilão irão para a fundação de caridade Change One Life, que ajuda crianças de orfanatos em toda a Rússia a encontrar seus pais.”

Resta saber exatamente que preço Ondoua poderá obter quando suas chuteiras chegarem ao mercado – mas suspeita-se que elas possam valer um bom dinheiro se ele as usar com bons resultados no confronto crucial do Grupo G de sexta-feira contra o Brasil, que Camarões deve vencer se quiserem ter alguma chance de avançar para a fase eliminatória.