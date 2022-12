Alemães reagem à ‘catástrofe’ da Copa do Mundo – CMIO Esportes

O fiel alemão Thomas Muller descreveu a saída de sua equipe da Copa do Mundo da FIFA no Catar como um “catástrofe absoluta”, depois que os quatro vezes vencedores sofreram uma segunda partida consecutiva na fase de grupos do torneio.

A Alemanha venceu a Costa Rica em um jogo emocionante no Al Bayt Stadium na noite de quinta-feira, mas não foi o suficiente para os homens de Hansi Flick avançarem para a fase eliminatória ao terminarem em terceiro no Grupo E, atrás da Espanha no saldo de gols.

O Japão liderou o grupo após sua impressionante vitória de virada contra os espanhóis no Khalifa International Stadium, o que significa que eles superaram dois gigantes europeus no Catar após sua surpreendente vitória no jogo de abertura sobre a Alemanha.

A Alemanha sofreu a ignomínia de outra eliminação precoce depois de sofrer o mesmo destino na Copa do Mundo de 2018 na Rússia. Desde que conquistou o título no Brasil em 2014, a Alemanha venceu apenas dois dos seis jogos subsequentes na Copa do Mundo. Eles também não conseguiram manter um placar limpo nas últimas 12 partidas em torneios importantes.













Muller, um elemento de longa data da equipa alemã e essencial para o seu sucesso em 2014, não conseguiu esconder a sua frustração com o desempenho no Qatar.

“É uma catástrofe absoluta. É incrivelmente amargo para nós porque nosso resultado teria sido suficiente [if Japan hadn’t beaten Spain]. É uma sensação de impotência”, disse Muller, conforme citado pela ESPN.

O jogador de 33 anos, que somou 121 internacionalizações pelo Die Mannschaft e marcou 44 vezes, deu a entender que o jogo contra a Costa Rica pode ser o último pelo seu país.

“Se esse foi meu último jogo pela Alemanha, foi um prazer enorme, muito obrigado”, disse. disse o versátil atacante do Bayern de Munique.

A eliminação da Alemanha ocorreu em circunstâncias controversas, já que o gol da vitória do Japão contra a Espanha foi permitido, apesar do intenso debate sobre se a bola havia saído de jogo na preparação.

Os ângulos aéreos pareciam mostrar que havia sido mantido por Kaoru Mitoma por meros milímetros.

Apesar da derrota inesperada da Espanha condenar sua equipe a uma eliminação precoce, o técnico da Alemanha, Flick, não procurou desculpas – principalmente depois que os alemães sofreram sua própria derrota para o Japão no jogo de estreia no Catar, antes de empatar com a Espanha.

“Não me importo com equipes diferentes, tudo depende de nós” Flick disse.

“Se você olhar para os jogos e o número de gols que foram nossa culpa, estou convencido de que perdemos nossas chances contra Espanha e Japão…

“Não estou procurando desculpas. Cumprimos nosso dever hoje, conseguimos a vitória, mas o placar poderia ter sido melhor”.

O Japão avança para as oitavas de final com a Croácia, vice-campeã do Grupo F, enquanto a Espanha enfrenta o Marrocos no próximo jogo.

A Alemanha voltará para casa após outra derrota na Copa do Mundo, que muitos verão como um mau presságio para suas chances na Euro 2024 – um torneio que eles sediarão.

Flick foi pressionado sobre seu futuro como treinador principal, mas recusou-se a aceitar sugestões de que iria embora.

“À luz da Euro, é difícil falar sobre isso agora, mas precisamos avaliar nossa Copa do Mundo, seguir em uma direção diferente”, disse. Flick disse, de acordo com a ESPN.

“Podemos nos levantar rapidamente e nos recuperar. Veremos como será o futuro e como podemos implementar nossas ideias. Sou uma pessoa muito crítica e vamos avaliar tudo.”

Em outro lugar, Bastian Schweinsteiger, vencedor aposentado da Copa do Mundo da Alemanha, descreveu os esforços da equipe como “insuficiente.”

“Hansi não fez muito mal. A responsabilidade é dos jogadores”. disse o ex-meio-campista.

“Estou realmente decepcionado e chocado com a forma como tudo aconteceu. A aparência da seleção não chega, isso não basta.

“Convidamos o adversário. O problema fundamental é que muitas vezes convidamos o adversário.”