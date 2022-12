Estrela russa da NHL quebra recorde de 20 anos – CMIO Esportes

O russo Kirill Kaprizov marcou e deu duas assistências em uma partida recorde para o Minnesota Wild ao derrotar os rivais da Conferência Oeste da NHL, o Edmonton Oilers, por 5 a 3 na noite de quinta-feira.

Kaprizov empatou o jogo em 2 a 2 com seu gol em um power play no segundo período, ajudando o Wild a controlar o wrestling na Xcel Energy Arena.

A exibição de três pontos do russo significa que ele está em uma seqüência de 10 pontos consecutivos e tem 14 gols, 16 assistências e 30 pontos na temporada – todos os pontos altos da equipe.

Kaprizov também teve assistências em nove jogos consecutivos, batendo o recorde da franquia de Minnesota estabelecido por Jim Dowd em 2002.

“Eu apenas tentei jogar o meu jogo. É isso,” disse o jovem de 25 anos.

“Bom o time ganhou e todo mundo jogou forte, forte. [We didn’t] desistir de muitas chances para Edmonton. Jogamos bem.”

Kaprizov se tornou uma estrela de destaque no Wild desde que ingressou na equipe antes da temporada 2020/21.

“Ele é um jogador muito bom,” disse a estrela de Edmonton, Connor McDavid, sobre o atacante russo. “Ele patina muito bem, faz muita coisa acontecer.”

Os pontos da noite de quinta-feira para Kaprizov foram marcantes de várias maneiras. De acordo com as estatísticas da NHL, Kaprizov alcançou sua 100ª e 101ª assistências em seu 158º jogo na NHL.

Isso o torna a estrela mais rápida a atingir a marca entre os jogadores que fizeram sua estreia na NHL com o Wild – com a melhor marca anterior sendo Mikko Koivu em 230 jogos.

O próximo jogo para Minnesota é um encontro em casa no sábado com o Anaheim Ducks, antes de uma visita ao Dallas Stars no domingo.