Pelé manda recado aos torcedores em meio a temores de saúde — CMIO Esportes

A saúde do ícone do futebol tem sido objeto de discussão após uma recente visita ao hospital

A lenda do futebol Pelé disse aos fãs que sua recente internação no hospital foi uma visita mensal agendada regularmente em meio a problemas de saúde contínuos do ex-vencedor da Copa do Mundo.

Pelé, de 82 anos, foi internado no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, na quarta-feira, com o que foi descrito como “inchaço geral” mais de um ano depois de fazer uma cirurgia para remover um tumor de seu cólon.

Também foi relatado que o ex-jogador estava com problemas cardíacos e que não reagia satisfatoriamente aos tratamentos de quimioterapia.

Sua filha, Kely Nascimento, agiu rapidamente para acalmar as preocupações na quarta-feira, escrevendo no Instagram que não houve deterioração repentina na saúde de Pelé.

“Não há emergência ou nova previsão terrível,” ela escreveu. “Ele está no hospital regulando a medicação.”

E na noite desta quinta-feira, a conta do Instagram de Pelé publicou uma mensagem do lendário artilheiro para agradecer aos fãs por seus “Boas vibrações,” além de agradecer às autoridades do Catar por uma homenagem a ele que foi exibida durante a Copa do Mundo da FIFA em andamento.

“Amigos, estou no hospital fazendo minha visita mensal”, diz a mensagem.

“É sempre bom receber mensagens positivas como esta. Obrigado ao Qatar por esta homenagem, e a todos que me mandam boas energias!”













Pelé teve vários problemas de saúde nos últimos anos. No final de 2017, ele foi fotografado em uma cadeira de rodas ao lado de Diego Maradona e do presidente russo Vladimir Putin no sorteio da Copa do Mundo da FIFA 2018 em Moscou. Ele entraria em colapso um mês depois, com a exaustão sendo culpada.

Ele fez uma cirurgia para remover pedras nos rins em 2019, com seu filho relatando em 2020 que Pelé na época não conseguia andar de forma independente e que relutava em sair de casa.

Pelé é considerado um dos melhores jogadores de futebol de todos os tempos. Ele continua sendo o maior artilheiro de todos os tempos do Brasil, com 77 gols em 92 jogos, e é um dos únicos quatro jogadores a marcar em quatro Copas do Mundo diferentes.