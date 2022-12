McGregor desafia ex-amigo a brigar em meio a briga judicial — CMIO Esportes

A estrela do UFC se envolveu em uma disputa legal com o brawler russo Artem Lobov

A disputa legal entre o astro do UFC Conor McGregor e seu ex-amigo e parceiro de treinamento Artem Lobov teve uma reviravolta na terça-feira, quando o dublinense o desafiou para uma luta depois de revelar que havia sido atingido por novos processos legais do lutador russo.

Em uma série de postagens no Twitter, McGregor disse que Lobov entrou com um processo de difamação contra McGregor e seu pai. Ele vem logo após uma ação legal movida por Lobov na semana passada, na qual ele está buscando 5% dos $ 600 milhões que McGregor ganhou com a venda de uma participação majoritária em sua marca de uísque irlandês Proper No. Twelve para a Proximo Spirits em 2021.

Lobov afirma ter sido fundamental para ajudar McGregor a abrir o negócio e que uma promessa financeira não foi honrada assim que a venda se tornou oficial.

O lutador russo aposentado também disse em uma entrevista recente ao talkSPORT que recusou uma oferta de $ 1 milhão de McGregor por sua ajuda nos estágios iniciais do negócio.

“Artem está tentando processar a mim e meu pai por difamação agora também”, escreveu McGregor no Twitter em uma mensagem que já foi deletada.

“Oh senhor, Deus abençoe. Artem, você parece uma salsicha crua. Pule na panela por um minuto, amigo, você parece rude, companheiro. Deus te abençoe amigo.”

McGregor seguiu com uma mensagem de áudio, na qual disse: “Esta é uma chamada para Artem, o fanny pad, Lobov. Estou desafiando você para uma luta hoje à noite, às 22h30. Encontro você no SBG Concorde e lutaremos por tudo. Estou recebendo mensagens de advogados sobre difamação e todos esses processos e tudo mais.

“Você é uma blusinha, cara. Vejo você no SBG Concorde hoje à noite às 22h30 e lutarei com você por tudo. Responda a essa porra de chamada, sua blusinha.”

A mensagem de áudio também foi posteriormente excluída. Lobov não respondeu publicamente a McGregor.

O russo, que mora na Irlanda há vários anos, é parceiro de treinos de longa data e confidente de McGregor. Ele foi fundamental para a rivalidade entre o irlandês e Khabib Nurmagomedov, com McGregor voando para Nova York para enfrentar Khabib depois que um videoclipe surgiu online no qual ele parecia dar um tapa em Lobov em um hotel de Nova York.

McGregor foi posteriormente preso pelo Departamento de Polícia de Nova York por atacar um ônibus que transportava Nurmagomedov e vários outros combatentes no estacionamento do Barclays Center, no Brooklyn.

E enquanto McGregor está tentando continuar sua guerra com Lobov na gaiola, parece que esta é uma luta que será resolvida apenas em um tribunal irlandês.