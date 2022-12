Estrela russa garante recorde da NHL (VÍDEO) — CMIO Esportes

Os dois gols de Alex Ovechkin pelo Washington Capitals na vitória por 5 a 1 de terça-feira contra o Vancouver Canucks foram suficientes para a estrela russa ultrapassar o icônico Wayne Gretzky com o maior número de gols marcados na história da NHL.

O nativo de Moscou de 37 anos empatou o recorde de Gretzky de 402 gols marcados em jogos fora de casa no primeiro período, depois que ele agarrou o disco após um erro de Quinn Hughes antes de reivindicar o recorde como seu com uma boa finalização do topo -esquerda círculo para fazer o placar 2-0.

Seu gol de abertura também empatou o recorde de todos os tempos com 135 gols em abertura de jogo, um prêmio que ele agora compartilha com o aposentado tcheco Jaromir Jagr, com seu segundo marcando 793 gols em sua carreira – apenas oito gols atrás de Gordie Howe pelo segundo lugar na história da NHL.

No entanto, os 793 gols da carreira de Ovechkin ainda estão atrás de Gretzky em todos os tempos, com o consenso de maior jogador de hóquei de todos os tempos ainda na liderança com 894 gols em sua carreira no Hall da Fama.

O russo agora também tem 160 jogos com vários gols em sua carreira na NHL, perdendo apenas para Gretzky, que tem 189.

“É sempre bom quando você vence o Grande”, disse Ovechkin depois de Gretzky.

“Não importa que tipo de marco seja. É história.

“Parece que sempre nos divertimos na estrada, passamos mais tempo juntos e acho que todo mundo gosta disso.”

A conquista de Ovechkin também foi notada por seu companheiro de equipe Dylan Strome, que acrescentou que sempre que um jogador se coloca em uma conversa com alguém sobre a estatura de Wayne Gretzky, isso merece atenção.

“Sempre que você ultrapassa Wayne Gretzky em qualquer coisa, merece uma ovação de pé, que ele recebeu”, disse Strome.