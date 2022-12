Árbitro admite ter trapaceado na luta pelo título de Manny Pacquiao (VÍDEO) — CMIO Esportes

O árbitro de boxe aposentado Carlos Padilla admitiu ter violado as regras do esporte para dar a seu compatriota filipino Manny Pacquiao uma vantagem em uma luta pelo título mundial contra o australiano Nedal ‘Skinny’ Hussein em uma luta para disputar o título super-galo do WBC International nas Filipinas em 2000 .

Pacquiao, que tinha apenas 21 anos na época, era considerado por muitos um dos maiores candidatos ao boxe e detinha o título WBC por dez meses quando entrou no ringue com Hussein.

No entanto, o futuro ícone do esporte foi derrubado na quarta rodada – e Padilha admitiu “prolongando” o padrão de contagem de dez na luta para dar ao compatriota mais tempo para se recuperar.

“Eu sou filipino e todos são filipinos assistindo à luta, então prolongo a contagem. Eu sei como fazer isso”, disse Padilla, 88, em entrevista postada no canal WBC no YouTube.

“Quando ele se levantou eu disse a ele ‘ei você está bem?’ – e isso é prolongar a luta,” ele adicionou.

O ex-árbitro, que apitou o lendário ‘Thrilla in Manila’ entre Muhammad Ali e Joe Frazier em 1975, também acrescentou que classificou uma cabeçada acidental de Pacquaio como um soco, apesar de Hussein ter sofrido um corte grave no olho esquerdo após o incidente.

“Eu declaro um soco, mas é [a headbutt],” ele disse.

“Como árbitro, essa é a melhor maneira de fazer – deixar o médico parar a luta, mas eles sabem que a culpa é minha.”

Pacquiao foi declarado o vencedor da luta por nocaute técnico depois que os médicos não conseguiram estancar o sangramento ao redor do olho de Hussein após o golpe ilegal. Foi a primeira derrota da carreira profissional de Hussein.

Hussein reagiu aos comentários online, referindo-se a Padilla como um “cão pútrido” e disse que o WBC “deveriam ter vergonha do que fazem com os lutadores.”

Pacquiao, 43 anos, se aposentou oficialmente do boxe no ano passado, mas deve voltar aos ringues em dezembro para enfrentar uma personalidade sul-coreana do YouTube.

O ícone filipino ainda não comentou as revelações de Padilla.