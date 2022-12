Preocupações com a saúde aumentam para o ícone do futebol Pelé – CMIO Esportes

Há temores renovados pela saúde do gigante do futebol, Pelé, depois que o icônico ex-jogador da seleção brasileira foi hospitalizado em meio a relatos de que está passando.inchaço geral”além de sofrer de problemas cardíacos.

No entanto, sua filha, Kely Nascimento, tentou acalmar as preocupações com um post de mídia social na quarta-feira em que ela disse que havia “nenhuma emergência ou nova previsão terrível” na saúde do ex-vencedor da Copa do Mundo da FIFA.

Isso segue uma reportagem da ESPN Brasil, que afirmou que Pelé havia sido internado no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, onde passou por uma série de exames para determinar se houve algum problema de saúde.

O mesmo veículo também informou que Pelé sofria de problemas cardíacos e que a equipe do hospital ficou preocupada com a resposta de Pelé ao tratamento quimioterápico, com relatos iniciais sugerindo que ele pode estar sofrendo de insuficiência cardíaca descompensada.

A filha de Pelé, Kely Nascimento, confirmou que ele está de volta ao hospital, mas diz que “não há surpresas ou emergências” e que seu pai está “regulamentando a medicação” para o câncer. Fique bem logo, @Pelé 🙏❤️ pic.twitter.com/2GXJ0rYWDO —Ben Jacobs (@JacobsBen) 30 de novembro de 2022

“Muitos alarmes na mídia hoje sobre a saúde do meu pai. Ele está no hospital regulando a medicação”, escreveu Nascimento no Instagram.

“Não há emergência ou nova previsão terrível. Estarei lá no Ano Novo e prometo postar algumas fotos.”

Pelé, de 82 anos, passou por uma cirurgia para remover um tumor do cólon em setembro do ano passado e tem entrado e saído do hospital para tratamento regular relacionado ao diagnóstico de câncer desde então.

O Hospital Albert Einstein ainda não se pronunciou sobre o estado de saúde de Pelé.

Relatos dizem que a esposa de Pelé, Marcia Aoki, ficou preocupada pela primeira vez quando notou um inchaço no corpo do marido, com a ESPN Brasil também notando que o ex-jogador estava desorientado quando chegou ao hospital e lutava para se alimentar.

Seu último problema de saúde ocorre após uma hospitalização anterior em janeiro, na qual ele recebeu tratamento contra o câncer e recebeu alta apenas dois dias depois.

Pelé é amplamente considerado um dos melhores jogadores de futebol da história e marcou 77 gols em apenas 92 partidas pelo seu país. Ele ganhou três Copas do Mundo da FIFA durante sua carreira internacional, inclusive em 1958, quando tinha apenas 17 anos.