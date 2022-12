Austrália surpreende Dinamarca e se classifica para a fase eliminatória da Copa do Mundo – CMIO Esportes

Um único gol de Mathew Leckie foi o suficiente para a Austrália surpreender os não tão bons dinamarqueses em seu confronto pelo Grupo D na quarta-feira, garantindo que os Socceroos avançassem para a fase eliminatória de uma Copa do Mundo da FIFA pela primeira vez em 16 anos.

A Dinamarca, que precisou de três pontos para garantir sua passagem para as oitavas de final no Catar, teve a maior parte da posse de bola, mas lutou para quebrar uma teimosa retaguarda australiana e, por fim, recorreu a uma enxurrada de bolas tardias, longas e diagonais como o o segundo marcava o que se tornaria uma famosa vitória australiana.

O gol crucial aconteceu aos 10 minutos, quando o ala do Melbourne City, Mathew Leckie, deu os toques finais em um rápido contra-ataque australiano para passar a bola por um desamparado Kasper Schmeichel para dar à sua equipe o que provaria ser uma vantagem inatacável.

“Estou orgulhoso, exausto, tudo. Difícil descrever as emoções agora, sempre acreditamos como um grupo que poderíamos fazer isso,” disse Leckie depois, um homem que sem dúvida nunca mais terá que pagar por uma cerveja em sua cidade natal.

“Tínhamos dúvidas, mas com nosso espírito, nossa crença, nossa ética de trabalho e como somos um grupo próximo, isso se mostra em campo. Nos últimos 15-20 minutos, lutámos até ao fim e não importava o que jogassem contra nós, não estávamos a sofrer golos..”

A vitória foi a segunda da Austrália no Grupo D e os coloca em segundo lugar, atrás da França, que também recebeu outro resultado surpreendente do torneio ao perder para a Tunísia, também por um gol a zero.

A inteligente finalização do capitão da Tunísia, Wahbi Khazi, no segundo tempo, provou ser a diferença entre os dois times, em um resultado que será uma grande esperança para a eliminação do torneio.

A França parecia ter empatado aos nove minutos dos acréscimos, mas o remate tardio de Antoine Griezmann foi anulado pelo VAR para o deleite da barulhenta multidão tunisiana.

Serão os dinamarqueses, no entanto, que voltarão para casa com o rabo firmemente entre as pernas depois de terminar em último lugar no Grupo D que tanto prometia – com um suposto inquérito sobre seu fracasso abjeto esperando por eles em Copenhague.

Algo realmente está podre no estado da Dinamarca.