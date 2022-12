Boxeador Canelo pede desculpas após ameaça de Messi — CMIO Esportes

O campeão mundial mexicano ficou furioso após a derrota de seu país na Copa do Mundo para a Argentina

O campeão mundial de boxe mexicano Saul ‘Canelo’ Alvarez se desculpou depois de ter ameaçado o jogador de futebol Lionel Messi na internet após a derrota de seu país por 2 a 0 para a Argentina na Copa do Mundo da FIFA no Catar.

Canelo reagiu furiosamente depois que imagens surgiram nas redes sociais de Messi parecendo pisar e limpar o chão do vestiário de seu time com uma camisa mexicana após a partida de futebol da semana passada entre as duas nações, levando o boxeador veterano a fazer uma ameaça velada ao o atacante icônico.

“É melhor ele rezar a Deus para que eu não o encontre!!” Canelo escreveu nas redes sociais em resposta à filmagem.

“Assim como eu respeito a Argentina, ele tem que respeitar o México!”

Os comentários de Canelo geraram inúmeras repreensões de argentinos influentes, incluindo o meio-médio do UFC Santiago Ponzinibbio, que interveio para defender Messi – e até mesmo desafiar o multicampeão para uma luta.

Mas com a poeira baixada e cabeças mais calmas prevalecendo, Canelo foi às redes sociais na quarta-feira para se desculpar por seus comentários e disse que era sua vez de levar uma surra online no queixo.

“Nos últimos dias me deixei levar pela paixão e amor que sinto pelo meu país e fiz comentários fora do lugar pelos quais quero pedir desculpas a Messi e ao povo argentino”, escreveu em espanhol, em mensagem publicada em sua conta oficial no Instagram.

“Todos os dias aprendemos algo novo e dessa vez foi a minha vez.

“Desejo muito sucesso para ambas as equipes em suas partidas de hoje e aqui continuaremos torcendo para o México até o fim.”

Tanto Messi quanto Canelo, no entanto, podem acabar felizes chegando perto do jogo nas partidas de quarta-feira na Copa do Mundo da FIFA no Catar, com uma vitória da Argentina contra a Polônia e o mesmo para o México em seu confronto contra a Arábia Saudita, garantindo que ambas as seleções avancem. para a fase eliminatória.