Messi perde pênalti, mas Argentina segue em frente — CMIO Esportes

As sul-americanas venceram a Polônia e garantiram a classificação para a fase de mata-mata da Copa do Mundo

Um pênalti perdido de Lionel Messi não custou caro, já que a Argentina garantiu sua vaga nas oitavas de final da Copa do Mundo da FIFA no Catar com uma vitória sobre a Polônia, que também se classificou para a fase eliminatória apesar da derrota.

Messi viu sua cobrança de pênalti no primeiro tempo ser defendida soberbamente pelo goleiro polonês Wojciech Szczesny, mas a Argentina respondeu com um gol no início do segundo tempo de Alexis Mac Allister e um gol de Julian Alvarez aos 67 minutos para facilitar a vitória.

A Argentina terminou na liderança do Grupo C com seis pontos, enquanto a Polônia se classificou em segundo lugar com quatro pontos, empatada com o México, mas avançando em virtude de um saldo de gols superior.

Em uma noite tensa de ação, o México derrotou a Arábia Saudita por 2 a 1, mas não conseguiu marcar o terceiro gol que os classificaria às custas da Polônia.

Com o México vencendo por 2 a 0 graças aos gols de Henry Martin e uma cobrança de falta estrondosa de Luis Chávez, em um estágio eles empataram com a Polônia na tabela do Grupo C em pontos, saldo de gols e gols marcados – e ficaram atrás de seus rivais puramente por causa do melhor histórico disciplinar dos poloneses no Catar.

Isso mudou quando o gol tardio de Salem Al Dawsari para os sauditas colocou a Polônia na frente no saldo de gols, embora um terceiro gol ainda fosse suficiente para o México.

Quando o drama acalmou, foi a Argentina quem liderou o grupo e marcou um encontro nas oitavas de final com a surpreendente vice-campeã do Grupo D, a Austrália.

A Polônia enfrentará a atual campeã França, que sofreu uma surpreendente derrota por 1 x 0 para a Tunísia no último jogo da fase de grupos na quarta-feira, mas ainda assim terminou na liderança do Grupo D.

Antes da Copa do Mundo, a Argentina era considerada por muitos como favorita ao título e foi para o Catar em uma série de 36 jogos sem perder.

Eles foram surpreendidos pela Arábia Saudita em seu jogo de abertura em uma das maiores surpresas da Copa do Mundo de todos os tempos, mas se recuperaram contra o México graças a uma atuação inspirada do talismã Messi.

Contra a Polônia, o capitão argentino desperdiçou a chance de colocar seu time na frente, falhando sua cobrança de pênalti depois que uma checagem do VAR julgou que ele havia sofrido falta por um braço perdido de Szczesny quando tentava empurrar a bola para longe.

O goleiro polonês – que havia feito uma brilhante defesa dupla de pênalti contra a Arábia Saudita em sua partida anterior – se destacou novamente ao repelir o remate de Messi com o braço direito estendido.

Szczesny revelou mais tarde que apostou € 100 com Messi que o árbitro Danny Makkelie não lhe daria o pênalti, pelo que parecia ser um leve contato com a testa de Messi depois que ele já havia cabeceado bem longe do gol.

“Conversamos antes do pênalti e eu disse que apostaria 100 euros que ele [referee] não ia dar”, disse o guarda-redes à TV2.

“Então eu perdi uma aposta contra o Messi. Não sei se isso é permitido na Copa do Mundo – provavelmente vou ser banido por isso. Mas eu não me importo agora

“Eu também não vou pagar a ele – ele não se importa com € 100, acho que ele tem o suficiente,” acrescentou Szczesny.

A equipe de Lionel Scaloni respondeu ao revés imediatamente no início do segundo tempo, quando o meio-campista do Brighton, Mac Allister, finalizou com precisão no canto inferior.

Alvarez então fez uma noite confortável com um impressionante remate para o segundo golo da Argentina.

A Polônia foi pouco inspiradora, com Robert Lewandowski isolado no ataque e o time concedendo impressionantes 74% de posse de bola para o adversário.

No final, um empate inicial contra o México e uma vitória contra a Arábia Saudita foram suficientes para classificar os poloneses – embora eles não sejam apontados por muitos para derrotar a França quando enfrentarem o Al Thumama Stadium no domingo.

A Argentina, por sua vez, será forte favorita quando enfrentar a Austrália no Estádio Ahmad bin Ali no sábado.