Messi reage a acusações de ‘desrespeito’ — CMIO Esportes

A estrela do futebol comentou após ser ameaçada pelo boxeador mexicano Saul ‘Canelo’ Alvarez

Lionel Messi disse que não precisa se desculpar depois de ser acusado pelo ícone do boxe Saul ‘Canelo’ Alvarez de desrespeitar o México na Copa do Mundo no Catar.

Alvarez ficou furioso com as comemorações no vestiário da Argentina após a vitória por 2 x 0 sobre o México no fim de semana passado, alegando que Messi manchou uma camisa mexicana ao chutá-la enquanto ela estava no chão.

Imagens mostraram que Messi inadvertidamente roçou uma camisa mexicana com o pé enquanto tirava a chuteira.

Alvarez, campeão mundial de vários pesos, postou uma série de mensagens online raivosas, incluindo uma ameaça de que Messi deveria “rezar para Deus” que seus caminhos não se cruzam.













Mas depois que Alvarez recuou na quarta-feira ao emitir um pedido de desculpas, admitindo que havia sido “arrebatado” por suas emoções, o próprio Messi comentou sobre a linha.

“Foi um mal-entendido,” o capitão da Argentina foi citado pela TUDN.

“Quem me conhece sabe que não desrespeito ninguém. São coisas de vestiário que acontecem depois do jogo.

“Não preciso me desculpar porque não desrespeito o povo do México ou a camisa.”

Messi falou após a partida de sua equipe com a Polônia na quarta-feira – um jogo em que ele perdeu um pênalti, mas que a Argentina ainda venceu por 2 a 0 para garantir uma vaga nas oitavas de final no Catar.

O México perdeu as oitavas de final de maneira agonizante, terminando em terceiro no Grupo C, atrás da Polônia no saldo de gols.

Os mexicanos venceram a Arábia Saudita por 2 a 1 na última partida da fase de grupos, mas não conseguiram marcar o terceiro gol que os colocaria à frente da Polônia na classificação.

A Polônia enfrentará a França nas oitavas de final no domingo, enquanto Messi e Argentina enfrentarão a Austrália no sábado.