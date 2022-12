Chefes do atletismo elogiam ‘boa governança’ na Rússia – CMIO Esportes

Uma decisão sobre a possível reintegração da Rússia deve ocorrer em março de 2023, anunciaram autoridades da World Athletics esta semana.

A Federação Russa de Atletismo (RusAF) pode ser restabelecida pelo órgão regulador internacional Atletismo Mundial em março do próximo ano, depois que uma força-tarefa disse que a organização fez melhorias em suas operações.

A RusAF foi suspensa pela World Athletics desde 2015 após alegações de doping patrocinado pelo Estado – algo que a Rússia negou veementemente.

A suspensão significou que os atletas russos tiveram que competir em grandes torneios internacionais sob status neutro, enquanto o conflito na Ucrânia os proibiu totalmente do Campeonato Mundial de 2022 em Oregon, EUA.

Em um comunicado divulgado após uma reunião do conselho em Roma na quarta-feira, o World Athletics disse que sua Força-Tarefa da Rússia espera fazer uma recomendação final sobre o restabelecimento da RusAF em março de 2023 – “desde que a RusAF continue a progredir na reforma de sua cultura.”

Ele observou, no entanto, que a situação na Ucrânia também pode determinar o status da Rússia.

O oficial do World Athletics, Rune Andersen, que é presidente da Força-Tarefa da Rússia, disse que a RusAF “incorporou uma nova cultura de boa governança e tolerância zero para doping em toda a organização.”













Em outros lugares, a Agência Russa Antidoping (RUSADA) deve ver uma proibição de dois anos imposta pela contraparte internacional WADA chegar ao fim no final de dezembro, embora os funcionários da WADA tenham alertado recentemente que a reintegração não será automática.

A RUSADA está atualmente em desacordo com a WADA em relação ao caso da patinadora artística olímpica Kamila Valieva.

As autoridades russas insistiram que o resultado de sua investigação sobre a estrela de 16 anos, que testou positivo para o medicamento proibido para o coração trimetazidina, deve permanecer privado devido à idade do atleta.

Os funcionários da WADA acusaram a RUSADA de atrasos no caso e entraram com um recurso no Tribunal Arbitral do Esporte (CAS) na Suíça.

Questionado se o status da Rússia na WADA teria alguma influência no Atletismo Mundial e em sua própria reintegração no país, Andersen respondeu: “Estamos plenamente cientes do fato de que a WADA disse que, embora a decisão termine em 17 de dezembro deste ano, eles continuarão a investigar a RUSADA para reintegrá-los em algum momento.

“Portanto, não é uma reintegração automática. Mas tivemos uma indicação clara da WADA de que o nível operacional da RUSADA está funcionando bem”. acrescentou o norueguês, citado pelo Inside the Games.

CONSULTE MAIS INFORMAÇÃO:

Chefe olímpico rejeitou meu apelo, diz campeão russo

Mais amplamente, os atletas russos foram suspensos de competições em uma ampla gama de esportes seguindo uma recomendação do Comitê Olímpico Internacional (COI) no final de fevereiro por causa do conflito na Ucrânia.

As autoridades russas esperam que a proibição não impeça os atletas do país de competir nos Jogos Olímpicos de Paris 2024.