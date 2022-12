Seleção feminina de árbitros fará história na Copa do Mundo — CMIO Esportes

Stephanie Frappart se tornará a primeira mulher a comandar um jogo da Copa do Mundo na quinta-feira

A francesa Stephanie Frappart se tornará a primeira mulher a arbitrar uma partida da Copa do Mundo da FIFA ao liderar uma equipe feminina de arbitragem no jogo de quinta-feira do Grupo E entre Alemanha e Costa Rica.

Frappart, de 38 anos, será flanqueado na partida decisiva no Al Bayt Stadium pela brasileira Neuza Back e pela mexicana Karen Diaz Medina como suas assistentes, no que é um sinal de diversidade em um torneio marcado por alegações de desigualdade e discriminação.

Frappart já conquistou um pedaço da história para si mesma no Catar, quando se tornou a primeira mulher a disputar uma Copa do Mundo da FIFA, quando foi designada como quarta oficial no empate por 0 a 0 da semana passada entre México e Polônia.

Ela também se tornou a primeira mulher a supervisionar uma qualificação para a Copa do Mundo quando arbitrou uma partida entre Holanda e Letônia em Amsterdã em 2021, e também a primeira mulher a arbitrar um jogo da Liga dos Campeões em um jogo de 2020 entre Juventus e Dinamo Kiev.













Frappart foi uma das três árbitras selecionadas pela FIFA para o torneio, com a francesa também tendo a companhia de Salima Mukansanga, de Ruanda, e de Yoshimi Yamashita, do Japão.

Falando antes da Copa do Mundo, Frappart disse que esperava que a inclusão de árbitras ajudasse a quebrar o teto de vidro que muitas árbitras encontraram em suas carreiras e que esperava que “faça as coisas acontecerem” para incitar mudanças positivas.

“É um forte sinal da FIFA e das autoridades ter árbitras naquele país,” ela disse.

Os treinadores da Alemanha e da Costa Rica elogiaram a mudança em seus comentários pré-jogo.

“sou uma grande admiradora de tudo que as mulheres conquistaram”, disse o técnico da Costa Rica, Luis Fernando Suárez.

“E eu gosto que eles queiram continuar conquistando coisas. E esse é mais um avanço, principalmente nesse esporte, que é muito machista. Eu gosto disso. Acho que é uma situação boa para o futebol.”

O técnico adversário, Hansi Flick, da Alemanha, acrescentou que as conquistas de Frappart a levaram a estar no Catar, em vez de ser diversidade pela diversidade.

“confio nela 100%,” ele disse.

“Acho que ela merece estar aqui devido ao seu desempenho e conquistas. Espero que ela esteja ansiosa por isso e acho que ela vai se sair muito bem.”