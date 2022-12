Polícia belga em alerta antes dos jogos da Copa do Mundo – CMIO Esportes

Bruxelas estava entre as cidades para ver tumultos depois que o Marrocos derrotou a Bélgica na semana passada

A polícia em Bruxelas será “vigilante e visível” antes das partidas cruciais da Copa do Mundo envolvendo Bélgica e Marrocos na quinta-feira, disse um porta-voz.

Bruxelas foi palco de violência no fim de semana passado, depois que os torcedores marroquinos comemoraram a surpreendente vitória por 2 a 0 sobre a Bélgica.

A polícia usou gás lacrimogêneo e canhões de água em seu esforço para conter os danos enquanto torcedores marroquinos quebraram vitrines e incendiaram carros, segundo a AFP.

A agitação também foi vista em Antuérpia, bem como nas cidades holandesas de Amsterdã e Roterdã.

Quinta-feira vê uma rodada decisiva das partidas do Grupo F da Copa do Mundo envolvendo Bélgica e Marrocos, enquanto eles tentam chegar à fase eliminatória no Catar.













“Estaremos muito atentos e estaremos visíveis desde o início da partida com mais policiais no terreno”, disse. disse a porta-voz da polícia de Bruxelas, Ilse Van de Keere, conforme citado pelo Le Soir.

A agência belga também informou que um “centro regional de crise” será ativado, “para que todas as operações das várias áreas policiais da capital sejam coordenadas a partir daí.”

A Bélgica defronta a Croácia na quinta-feira, sabendo que as suas hipóteses de chegar aos oitavos-de-final estão por um fio.

O Marrocos enfrenta o Canadá e está em melhor posição para se classificar, já que soma quatro pontos em seus dois jogos até agora – empatado com a Croácia no Grupo F e um ponto à frente da Bélgica.

Ambas as partidas começam às 16:00, horário local, em Bruxelas.













Gerenciada pelo espanhol Roberto Martinez, a Bélgica tem tido um desempenho ruim até agora no Catar – especialmente porque possui uma equipe repleta de estrelas, incluindo nomes como Thibaut Courtois e Eden Hazard, do Real Madrid, e o craque do Manchester City, Kevin De Bruyne.

Fala-se de uma ruptura em um time que é o segundo colocado do mundo pela Fifa e terminou em terceiro na Copa do Mundo da Rússia há quatro anos.

A vitória do Marrocos contra a Bélgica – que foi apenas sua terceira vitória na história da Copa do Mundo – foi comemorada com entusiasmo pela diáspora do país em várias cidades europeias.

Com o ex-jogador Walid Regragui como técnico principal, o Atlas Lions pretende chegar à fase eliminatória da Copa do Mundo pela primeira vez desde 1986, quando chegou às oitavas de final no México.