Estrela sérvia da Copa do Mundo ri da teoria da conspiração ‘absurda’ – CMIO Esportes

Dusan Vlahovic negou as acusações de que ele estava envolvido em um caso com a esposa de um companheiro de equipe

A estrela da Juventus, Dusan Vlahovic, refutou as alegações de que um caso em andamento com a esposa de um companheiro de equipe o levou a ser uma figura periférica durante a campanha da Sérvia na Copa do Mundo da FIFA no Catar.

O jogador de 22 anos, que marcou nove gols em apenas 18 partidas pelo seu país ao longo de sua carreira internacional ainda em desenvolvimento, não foi escalado para o time titular da Sérvia em nenhum dos dois primeiros jogos do Grupo G – e nem sequer saiu do banco no empate de 3 a 3 com Camarões na segunda-feira.

A aparente lista negra de Vlahovic dos assuntos do primeiro time levou a uma série de perguntas sobre por que um dos talismãs da Sérvia esteve ausente durante a maior parte dos esforços da equipe para emergir de seu grupo.

De acordo com a mídia sérvia, pelo menos, o motivo da ausência prolongada de Vlahovic é supostamente devido às consequências de um caso que ele supostamente está tendo com a esposa do goleiro reserva Predrag Rajkovic.

Mas falando em uma entrevista coletiva antes do confronto crucial de sua equipe com a Suíça na sexta-feira, Vlahovic rejeitou as alegações de que uma questão extraconjugal é a culpada.

“Lamento ter que começar a entrevista coletiva na Copa do Mundo desta forma, mas tenho que falar sobre isso porque este é o meu nome sendo cogitado”, disse ele à mídia em Doha.

“O que todos nós lemos e ouvimos, não há necessidade de comentar algo tão absurdo. Evidentemente, essas pessoas estão entediadas e não têm nada melhor para fazer porque estão frustradas ou com raiva, mas trabalhar contra o interesse nacional da equipe no momento é obviamente seu principal trabalho agora..”

Vlahovic acrescentou que foi alvo de alegações infundadas no passado e sugeriu que os rumores são pouco mais do que publicações da mídia que buscam gerar polêmica.

“Não é a primeira vez que isso acontece, eu esperava que as pessoas apoiassem o time antes de uma partida tão importante, mas em vez disso somos forçados a falar sobre coisas que não têm nada a ver com isso.,” ele disse.













Ana Cakic, esposa de Predrag Rajkovic, também foi às redes sociais para negar as acusações e disse que estava cuidando de seu filho doente no hospital quando o suposto caso teria ocorrido.

“Nós sobrevivemos a coisas piores, acredite em mim”, escreveu ela nas redes sociais. “Obrigado a todos os jornalistas que me ignoraram e não publicaram nada sobre o estado de saúde da Tadija, e as outras pessoas que acham melhor atacar um leão ferido se empolgaram um pouco, porque a matilha está defendendo isso!”

Vlahovic, que marcou 65 gols em 144 jogos ao longo de sua carreira na Itália, tanto na Fiorentina quanto na Juventus, também explicou em seus comentários pré-jogo que não foi selecionado até agora no torneio porque tem lutado com sua condição física. .

“Não joguei porque não estava suficientemente preparado, mas sinto-me melhor agora e estou completamente concentrado no próximo jogo,” ele disse.