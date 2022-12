Suarez marcado como ‘diabo’ antes da partida de rancor de Gana – CMIO Esportes

O Uruguai joga contra os africanos no Catar na sexta-feira – 12 anos depois de seu explosivo último confronto na Copa do Mundo

O atacante uruguaio Luis Suárez se recusou a se desculpar por seu infame handebol contra Gana na Copa do Mundo de 2010, enquanto as duas nações se preparam para uma batalha novamente no Catar na sexta-feira.

Suarez se envolveu em um dos momentos mais controversos da história da Copa do Mundo, quando evitou um certo gol de Gana ao socar deliberadamente a bola para fora da linha durante os momentos finais da prorrogação nas quartas de final na África do Sul, 12 anos atrás.

Suarez foi expulso por causa do ato, mas Asamoah Gyan, de Gana, errou o pênalti subsequente antes que o Uruguai derrotasse os africanos na disputa de pênaltis para chegar à semifinal.

Suarez foi aclamado como um herói por seus companheiros de equipe e compatriotas após o jogo por um ato que dividiu opiniões entre os fãs de futebol desde então.

Na sexta-feira, Gana estará de olho na vingança ao enfrentar Uruguai e Suárez em um confronto do Grupo H no Catar – com ambas as nações lutando por uma vaga nas oitavas de final.

Na véspera do jogo, foi colocado a Suárez por um jornalista ganês em conferência de imprensa que muitos no país africano consideram o avançado o “o próprio diabo” por causa do handebol.

“Não me desculpo por isso, peguei a bola de handebol, mas o jogador de Gana errou o pênalti” respondeu o atacante de 35 anos.

“Peço desculpas se machuquei um jogador ou levei cartão vermelho por isso, mas levei cartão vermelho (pelo handebol). Não foi minha culpa porque não perdi o pênalti.

“Você vê o jogador que errou o pênalti, ele disse que faria o mesmo. acrescentou Suárez.

Indo para o confronto decisivo de sexta-feira no Estádio Al Janoub, Gana está à frente do Uruguai na classificação do Grupo H, com três pontos a menos do que o adversário.

Gana começou sua campanha no Catar com uma derrota por 3 a 2 para Portugal, mas se recuperou com uma emocionante vitória por 3 a 2 sobre a Coreia do Sul.

O Uruguai empatou em 0 a 0 com a Coreia do Sul no jogo de estreia, antes de sofrer uma derrota por 2 a 0 para Portugal.

Os portugueses já garantiram vaga nas oitavas de final no Catar, com duas vitórias em dois jogos até agora.