França lançará queixa da FIFA após drama do VAR – CMIO Esportes

A França teve um gol no final anulado de forma controversa em sua derrota surpresa para a Tunísia

A Associação Francesa de Futebol (FFF) deve reclamar à Fifa sobre as circunstâncias que levaram o VAR a descartar um gol de empate de Antoine Griezmann no final da derrota por 1 x 0 para a Tunísia na quarta-feira, segundo relatos.

Uma seleção francesa muito mudada ficou chocada com a seleção africana no último jogo da fase de grupos, com um único gol do atacante do Montpellier, nascido na França, Wahbi Khazri, o suficiente para separar as duas equipes.

Os homens de Didier Deschamps, no entanto, pareciam ter igualado o placar aos nove minutos dos acréscimos, quando Griezmann disparou de perto – apenas para o VAR descartá-lo após julgar que um jogador francês estava impedido na preparação.

No entanto, a França está chateada com a decisão, pois ela só veio após o reinício do jogo – com as regras da FIFA dizendo que as interjeições do VAR não podem acontecer após o reinício da partida, exatamente o que aconteceu na partida no Education City Stadium.

As regras oficiais afirmam: “Se o jogo for interrompido e recomeçado, o árbitro pode apenas fazer uma ‘revisão’ e aplicar a sanção disciplinar apropriada, por engano de identidade ou por uma possível expulsão relacionada a conduta violenta, cuspir, morder ou extremamente ofensivo, insultuoso e/ou ação(ões) abusiva(s).”

As autoridades do futebol francês anunciaram em um comunicado subsequente que pretendem fazer uma petição à FIFA, que dizem ser “em nossa opinião, indevidamente desautorizado.”

Parece provável que qualquer pedido de alteração da decisão cairá em ouvidos surdos, já que outras regras do jogo indicam que nenhuma ação pode ser tomada sobre uma chamada de VAR contestada.

Mas se a FIFA tivesse o poder de reverter o resultado de uma derrota da França para um empate, ainda não teria resultado na classificação final do Grupo D, com os franceses ainda liderando o grupo e a Austrália também avançando para a fase eliminatória como vice-campeã. depois da vitória por 1 a 0 sobre a Dinamarca na quarta-feira.