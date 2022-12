A estrela da NBA, James, sugere padrões duplos na linha anti-semitismo (VÍDEO) – CMIO Esportes

LeBron James questionou as reportagens da mídia sobre a estrela do basquete Kyrie Irving

A estrela do Los Angeles Lakers, LeBron James, perguntou à mídia por que ela continua a questioná-lo sobre o recente escândalo de antissemitismo envolvendo o também astro da NBA Kyrie Irving, e não sobre uma imagem histórica que apareceu recentemente online com o dono do Dallas Cowboys, Jerry Jones.

Jones, o bilionário que é dono dos Cowboys da NFL desde 1989, apareceu em uma fotografia de 1957 desenterrada pelo Washington Post, que mostra o então adolescente em pé no meio da multidão e observando um grupo de jovens brancos bloqueando a entrada de estudantes negros em uma escola de ensino médio no Arkansas. durante a dessegregação de escolas em várias partes dos Estados Unidos.

Irving, por sua vez, foi criticado recentemente por promover um filme em suas plataformas de mídia social que foi condenado por ser anti-semita – pelo qual foi suspenso por sua equipe, o Brooklyn Nets, e mais tarde emitiu um pedido de desculpas.

Falando à mídia esta semana, James assumiu a tarefa pelo que ele parecia sugerir serem padrões duplos.

“Tenho uma pergunta para vocês antes de irem embora. Eu estava pensando quando estava vindo para cá, me perguntando por que não recebi uma pergunta de vocês sobre a foto de Jerry Jones”, disse James após a vitória de seu time contra o Portland Trail Blazers.

“Mas quando o Kyrie [Irving] coisa estava acontecendo, vocês foram rápidos em nos fazer perguntas sobre isso.”

LeBron James questiona por que a mídia perguntou a ele sobre Kyrie Irving compartilhando uma controvérsia sobre um filme, mas não perguntou sua opinião sobre a foto de Jerry Jones de 1957 bloqueando a integração escolar.

Isso segue uma linha de questionamento apresentada por vários membros da mídia no mês passado por que tão poucos jogadores de basquete condenaram Irving durante o escândalo, especialmente quando ele inicialmente se recusou a oferecer o pedido de desculpas que acabou por acontecer.

“Quando vejo Kyrie falar e ele diz: ‘Eu sei quem sou, mas quero manter a mesma energia quando falamos sobre meu pessoal e as coisas pelas quais passamos’, e aquela foto de Jerry Jones é uma daqueles momentos que nosso povo, os negros, passaram na América”, elaborou James.













“E eu me sinto como um homem negro, como um atleta negro, como alguém com poder e uma plataforma, quando fazemos algo errado ou algo com o qual as pessoas não concordam, está em todos os tablóides, em todas as coberturas de notícias, é no ticker inferior. É perguntado sobre todos os dias.

“Mas parece-me que toda a situação de Jerry Jones, foto – e eu sei que foi anos e anos atrás e todos cometemos erros, eu entendo – mas parece que foi enterrada, tipo, ‘Oh, isso ocorrido. OK, vamos seguir em frente.’ E fiquei meio desapontado por não ter recebido essa pergunta de vocês.”

Jones, enquanto isso, disse sobre a fotografia de 65 anos esta semana que ele não estava envolvido em nenhuma discriminação racial contra estudantes negros na época, e estava lá apenas para testemunhar a cena como um curioso.

James era um ex-fã do Dallas Cowboys, mas disse no início deste ano que havia retirado seu apoio à franquia da NFL após comentários feitos por Jones sobre a onda de protestos de ‘ajoelhamento’ que ocorreram em vários esportes durante o ‘Black Lives Matter’ movimento.