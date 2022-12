Técnico dos EUA pede desculpas após escândalo da bandeira do Irã – CMIO Esportes

O técnico da seleção masculina de futebol dos Estados Unidos, Gregg Berhalter, pediu desculpas depois que uma briga envolvendo uma bandeira iraniana alterada ofuscou a preparação para o crucial encontro dos dois países na Copa do Mundo no Catar.

O Irã reagiu com raiva no fim de semana depois que uma postagem nas redes sociais da conta oficial da seleção masculina dos EUA (USMNT) apresentava a classificação do Grupo B da Copa do Mundo e as bandeiras das respectivas nações – mas com a bandeira do Irã sem o emblema central do Islã República.

Autoridades do futebol americano posteriormente disseram à mídia que o gesto foi uma demonstração de apoio aos protestos que eclodiram no Irã nas últimas semanas após a morte de Mahsa Amini, de 22 anos, sob custódia policial.

Um consultor jurídico da Federação Iraniana de Futebol respondeu dizendo à agência nacional de notícias Tasnim que a organização iria reclamar com a FIFA, com a mídia alegando que os EUA poderiam ser punidos com uma suspensão de 10 jogos.













Falando em entrevista coletiva na segunda-feira, o técnico dos Estados Unidos, Berhalter, tentou acalmar as tensões antes do jogo crucial no Al Thumama Stadium na terça-feira.

“Não tínhamos ideia do que o futebol dos EUA produzia. A equipe, os jogadores, não tínhamos ideia”, disse. Berhalter disse à mídia.

“Tudo o que podemos fazer é pedir desculpas em nome dos jogadores e da equipe. Mas não é algo do qual fazíamos parte.”

O técnico de 49 anos acrescentou que o foco total de sua equipe está em um jogo que determinará qual das duas equipes chegará à fase eliminatória no Catar.

“Claro, nossos pensamentos estão com o povo iraniano… todo o país, toda a equipe, todos, mas nosso foco está nesta partida”, disse. disse o treinador.

As bandeiras iranianas exibidas nas contas de mídia social do USMNT agora apresentam a versão correta com o emblema da República Islâmica, com a postagem ofensiva excluída desde então.

Indo para a última rodada dos jogos do Grupo B na terça-feira, a Inglaterra lidera com quatro pontos em dois jogos, após uma vitória por 6 x 2 contra o Irã e um empate sem gols com os Estados Unidos.

Os Três Leões estão bem posicionados para uma vaga na fase eliminatória e enfrentarão o País de Gales na terça-feira, com os galeses em um único ponto depois que o empate inicial com os EUA foi seguido por uma dramática derrota tardia para o Irã.

O Irã está com três pontos, com os Estados Unidos perdendo com dois pontos após empates sucessivos no Catar.













A participação do Irã no Catar ocorreu em meio a uma enxurrada de perguntas da mídia ocidental sobre os protestos no país.

O técnico Carlos Queiroz ficou visivelmente irritado nas coletivas de imprensa e confrontou um repórter da BBC na semana passada, exigindo saber por que o técnico da Inglaterra, Gareth Southgate, não enfrenta questões sobre questões como as ações de seu país no Afeganistão.

Protestos surgiram no Irã após a morte em setembro de Amini, que foi detido pela ‘polícia da moralidade’ do país por supostamente não usar o hijab corretamente.

Uma autópsia posteriormente determinou que Amini não morreu devido à violência física, mas sim de hipóxia cerebral, ou falta de oxigênio no cérebro, de acordo com o relatório do legista.

O documento especificava que Amini tinha condições subjacentes decorrentes de uma cirurgia em um tumor cerebral benigno que ela havia sofrido quando tinha oito anos.