Portugal prepara-se para pedir à FIFA que premie o golo de Ronaldo – media — CMIO Esportes

A Federação Portuguesa de Futebol vai dizer à FIFA que Cristiano Ronaldo foi o artilheiro legítimo do primeiro gol de seu time contra o Uruguai no confronto de segunda-feira pelo Grupo H da Copa do Mundo da FIFA no Catar, de acordo com relatórios.

A ex-estrela do Manchester United, Ronaldo, parecia colocar Portugal na vantagem aos 54 minutos, antes que os homens de Fernando Santos completassem uma vitória por 2 a 0, garantindo sua vaga na fase eliminatória da Copa do Mundo – mas replays subsequentes pareceram confirmar que Ronaldo não conseguiu um toque na bola, cabendo o golo ao seu ex-colega de Old Trafford, Bruno Fernandes.

O gol, se tivesse sido concedido a Ronaldo, o colocaria empatado com o português Eusébio no maior número de gols marcados pelo país em uma Copa do Mundo, com nove.

No entanto, acredita-se que Portugal tenha questionado a visão da FIFA sobre o gol e, de acordo com um relatório da TV El Chiringuitoeles devem apresentar evidências que afirmam provar que Ronaldo deu o toque final crucial na bola.

Não está claro que evidência Portugal alega ter que possa anular a decisão inicial da FIFA, especialmente depois que vários replays em câmera lenta pareceram confirmar que o cruzamento de Fernandes atingiu o fundo da rede sem qualquer intervenção de Ronaldo.

Isso parece ter sido apoiado pela ADIDAS, os designers da bola usada no Catar, que vem completa com um sensor IMU de 500 Hz. Eles afirmam que seus dados mostram que Ronaldo “definitivamente não fez nenhum contato” com a bola.

“No jogo entre Portugal e Uruguai, usando a Connected Ball Technology alojada na Al Rihla Official Match Ball da Adidas, conseguimos definitivamente não mostrar nenhum contato na bola de Cristiano Ronaldo para o primeiro gol do jogo”, disse a ADIDAS em um comunicado.

No entanto, Fernandes admitiu após a partida que não tinha tanta certeza e disse que lhe parecia que Ronaldo havia dado o toque final crucial.

“Comemorei como se fosse o gol do Cristiano”, disse ele à mídia após o jogo. “Pareceu-me que ele havia tocado na bola.

“Meu objetivo era cruzar a bola para ele. Estamos felizes com a vitória independentemente de quem marcou. O mais importante é que alcançamos nosso objetivo que é estar na próxima fase.”

Ao que tudo indica, salvo revés da Fifa, Ronaldo terá de esperar um pouco mais para empatar, ou mesmo quebrar, mais um recorde na carreira de um dos craques mais condecorados do esporte.