Chefe do COI pede que as sanções anti-Rússia continuem – CMIO Esportes

Thomas Bach diz que as sanções esportivas contra a Rússia não devem ser relaxadas enquanto o conflito na Ucrânia continuar

Thomas Bach, presidente do Comitê Olímpico Internacional (COI), diz que “as sanções contra a Rússia e a Bielorrússia devem permanecer”, já que vários órgãos esportivos globais continuam a impor restrições devido ao conflito na Ucrânia.

As observações de Bach foram proferidas no fórum da Federação Internacional (IF) em Lausanne, Suíça, pelo vice-presidente do COI, Ng Ser Miang, que interveio para ler o discurso de Bach após seu recente diagnóstico de Covid-19.

No entanto, Bach também alertou que o esporte não deve ser usado como ferramenta política em assuntos internacionais, e afirmou anteriormente que o esporte olímpico exige a participação de todos os atletas, independentemente de quaisquer disputas em que seus governos estejam envolvidos.

“A sanção contra os governos da Rússia e da Bielorrússia deve e permanecerá firmemente em vigor”, disse Miang enquanto fazia o discurso de Bach.

“A recomendação de que vocês, as Federações Internacionais (IFs), não reconheçam as competições esportivas na Rússia e na Bielo-Rússia e que nenhum símbolo nacional desses países seja exibido em eventos esportivos deve permanecer.

“Porque [we must] sancionar os responsáveis ​​pelo início da guerra, os governos russo e bielorrusso.”

Numerosas federações esportivas em todo o mundo adotaram o conselho do COI emitido no início deste ano, logo após o lançamento da operação militar russa, e impuseram penalidades severas ao esporte russo, bem como ao esporte bielorrusso.

Isso levou São Petersburgo a perder os direitos de hospedagem da final da Liga dos Campeões de 2022, enquanto a seleção russa foi efetivamente impedida de se classificar para a Copa do Mundo da FIFA no Catar.

Sanções semelhantes foram impostas a outros esportes, como automobilismo, atletismo e tênis.

Os comentários de Bach, no entanto, contrastam com os feitos na Assembléia Geral da Associação dos Comitês Olímpicos Nacionais em Seul, na Coreia do Sul, no mês passado.

“Não vamos pintar todos com o mesmo pincel por causa das ações de seu governo”, disse ele na época, antes de acrescentar que as sanções recomendadas inicialmente pelo COI devem permanecer em vigor.

A posição de Bach também ocorre em meio a pedidos renovados para que atletas e equipes russas tenham permissão para retornar às competições internacionais.

Mas Bach – ele próprio um ex-medalhista de ouro olímpico na esgrima – acrescentou que o COI deve permanecer unido na defesa de seus valores.

“Todos vocês sabem, em primeira mão, como é difícil fazer a quadratura deste círculo com as medidas de proteção que tivemos que tomar,” ele avisou.

“É por isso que temos que continuar a explorar maneiras de superar nosso dilema com essas medidas de proteção para os atletas. Só o poderemos fazer de forma credível se nós, Movimento Olímpico, nos mantivermos unidos.”